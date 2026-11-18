El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) ha presentado recientemente una propuesta de normativa migratoria que busca limitar de manera significativa la concesión de tarjetas de residencia permanente (Green Cards) por motivos laborales. Esta iniciativa impactará de forma directa a trabajadores independientes, fundadores de empresas y solicitantes que cuentan con patrocinio.

Esta normativa refuerza los requisitos de la certificación laboral permanente (PERM) e introduce nuevos retos administrativos que complicarán el proceso para alcanzar el estatus de residente permanente en el país americano. ¿Qué más deben saber los extranjeros?

Normativa migratoria busca bloquear la aprobación de Green Cards basadas en empleo: ¿de qué trata?

Tal como mencionó 'Forbes', los recientes cambios en la normativa laboral han generado un impacto significativo en el proceso de contratación y certificación de trabajadores. La nueva regla señala lo siguiente:

Ya no se podrá otorgar la certificación laboral PERM si en los dos años previos se realizaron despidos en la misma área geográfica y categoría ocupacional del puesto solicitado.

y categoría ocupacional del puesto solicitado. Se han introducido requisitos más estrictos en cuanto a la publicidad de ofertas de empleo , los cuales deben cumplirse antes de patrocinar a un trabajador extranjero.

, los cuales deben cumplirse antes de patrocinar a un trabajador extranjero. Asimismo, los trabajadores independientes y fundadores de empresas enfrentan un mayor escrutinio para demostrar la legitimidad de sus ofertas de empleo y cumplir con los estándares salariales establecidos.

para demostrar la legitimidad de sus ofertas de empleo y cumplir con los estándares salariales establecidos. Esta situación se agrava con el aumento propuesto en los salarios prevalecientes, una medida que forma parte de las iniciativas del gobierno estadounidense para elevar los niveles salariales exigidos.

Todo ello podría resultar en la exclusión de muchos profesionales calificados del mercado laboral, complicando aún más su acceso a oportunidades de empleo.

Otras restricciones migratorias

La iniciativa del Departamento de Trabajo, reportada por Forbes, se integra en un conjunto más amplio de restricciones migratorias que han sido implementadas en la nación de Trump.

Desde septiembre de 2026, se ha establecido una nueva regla de carga pública, según la cual los oficiales tienen mayor discrecionalidad para denegar solicitudes de residencia si consideran que la persona solicitante podría depender de ayudas gubernamentales en el futuro.

Además, en octubre de 2026, se confirmó la eliminación de las extensiones automáticas para permisos de trabajo, lo que podría generar vacíos en la autorización laboral de quienes se encuentran en proceso de espera.