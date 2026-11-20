Los inmigrantes legales también muestran preocupación por las recientes detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los reportes de arrestos a personas con Green Card han generado inquietud en las comunidades migrantes de Estados Unidos, ya que contar con la residencia permanente no las exime de posibles intervenciones de las autoridades migratorias.

¿Por qué ICE está deteniendo a inmigrantes con Green Card?

Según un reporte de The Washington Post, citado por Noticias Telemundo, el aumento de las detenciones estaría relacionado con antecedentes penales antiguos que algunos residentes permanentes no declararon al solicitar o renovar sus documentos migratorios.

Los antecedentes podrían corresponder a incidentes ocurridos hace varias décadas. Por ello, incluso los residentes que llevan años viviendo legalmente en Estados Unidos podrían ser sometidos a revisiones y quedar bajo custodia de las autoridades si ICE detecta información relevante en sus expedientes.

El reporte también señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha precisado cuántos arrestos de este tipo se han realizado. La falta de cifras oficiales mantiene la preocupación entre los inmigrantes de Estados Unidos, especialmente entre quienes tienen residencia permanente y consideran que su Green Card los protege de cualquier detención migratoria.

¿Qué deben saber los inmigrantes legales ante las detenciones de ICE?

La situación representa una alerta para los titulares de Green Card, ya que la residencia permanente no impide que las autoridades revisen sus antecedentes ni investiguen posibles irregularidades en su historial migratorio.

Los inmigrantes indocumentados no son los únicos afectados por los operativos y controles migratorios. Los residentes legales también pueden enfrentar procedimientos si las autoridades detectan información relevante en sus expedientes.

Por ello, quienes tengan antecedentes penales, incluso si corresponden a casos antiguos, deberían consultar con un abogado especializado en inmigración antes de viajar al extranjero o someterse a una revisión migratoria. La asesoría legal permite identificar posibles riesgos y verificar la documentación necesaria antes de salir de Estados Unidos o regresar al país.

La información fue difundida por Noticias Telemundo, que recogió los reportes sobre el aumento de las detenciones de residentes permanentes y la falta de cifras oficiales del DHS sobre estos arrestos.