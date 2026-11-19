Miles de profesores que participaron en el Concurso de Ascenso Docente 2026 esperan conocer su desempeño en la Prueba Nacional. Este jueves 19 de noviembre, el Ministerio de Educación (Minedu) publica los resultados preliminares, una fecha clave para quienes buscan avanzar en la Carrera Pública Magisterial (CPM), acceder a una escala superior y mejorar sus condiciones laborales.

¿Dónde consultar los resultados preliminares del Ascenso Docente 2026?

Para conocer si alcanzaste el puntaje requerido, ingresa al portal oficial del concurso de Ascenso 2026 - Educación Básica del Minedu: LINK OFICIAL DE ASCENSO DOCENTE 2026. Desde esta página podrás acceder a la información del proceso y al aplicativo de consulta individual dispuesto por la Dirección de Evaluación Docente (DIED).

Minedu publica los resultados preliminares de la Prueba Nacional del Ascenso Docente 2026.

¿Qué puntaje se necesita para aprobar la Prueba Nacional?

No basta con haber rendido la evaluación para continuar en el concurso. Los postulantes deben alcanzar el puntaje mínimo exigido para la escala magisterial a la que postulan. La Prueba Nacional estuvo compuesta por 60 preguntas, con un máximo de 90 puntos. Quienes cumplan con el requisito pasarán a la siguiente fase del proceso.

¿Cuándo se publicarán los resultados finales del Ascenso Docente 2026?

De acuerdo con el cronograma actualizado, los resultados preliminares de la Etapa Descentralizada se conocerán el 26 de enero de 2027. Luego, los docentes podrán presentar reclamos del 27 de enero al 4 de febrero. Finalmente, el 12 de febrero de 2027 se publicarán los resultados finales de esta fase. La asignación de vacantes de ascenso y la publicación de ganadores están previstas para febrero, mientras que la vigencia del ascenso comenzará el 1 de marzo de 2027.

¿Qué sigue después de la publicación de los resultados preliminares?

Los docentes que no estén conformes con el puntaje obtenido podrán presentar sus reclamos del 20 al 26 de noviembre, mediante el aplicativo de la DIED. El Minedu atenderá estas solicitudes entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. Luego, el viernes 4 de diciembre se publicará la relación de postulantes con los resultados finales de la Prueba Nacional.

¿Qué se evalúa en la Etapa Descentralizada?

Los profesores que clasifiquen deberán continuar en la Etapa Descentralizada, en la que el Comité de Evaluación verificará el cumplimiento de los requisitos, revisará la trayectoria profesional y registrará las calificaciones correspondientes. Además, los postulantes deben actualizar su legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo, de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma del Minedu.