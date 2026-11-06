Ascenso Docente 2026: consulta tu local de evaluación ACTUALIZADO para la Prueba Nacional este 8 de noviembre

A pocos días de la evaluación, miles de maestros se preparan para participar en la Prueba Nacional del Ascenso Docente 2026, programada para este domingo 8 de noviembre. Si estás inscrito en el proceso, es importante que verifiques con anticipación tu local de evaluación actualizado , la dirección exacta y las indicaciones para rendir el examen sin contratiempos.

¿Cuál es tu local de evaluación para Ascenso Docente 2026?

Si participas en el proceso de Ascenso Docente 2026, es importante que conozcas dónde te corresponde rendir la Prueba Nacional este domingo 8 de noviembre. Consulta tu local de evaluación mediante el enlace oficial que proporciona el Ministerio de Educación (Minedu).

Consulta local de evaluación para Ascenso Docente: link aquí

Consulte su local de evaluación para rendir su Prueba Nacional.

Cronograma de la Prueba Nacional Ascenso Docente 2026

El Minedu publicó el cronograma actualizado del Concurso de Ascenso Docente 2026, que establece las fechas clave para los profesores que buscan avanzar en la Carrera Pública Magisterial. La Prueba Nacional se realizará este domingo 8 de noviembre, mientras que los resultados y las siguientes etapas del proceso se desarrollarán de acuerdo con el calendario oficial.

Publicación inicial de locales de evaluación: 1 de septiembre de 2026

Actualización de locales de evaluación: 26 de octubre de 2026

Aplicación de la Prueba Nacional: 8 de noviembre de 2026

Publicación de resultados preliminares: 19 de noviembre de 2026

Presentación de reclamos: Del 20 al 26 de noviembre de 2026

Resolución de reclamos: Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026

Actualización excepcional del legajo: Del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2026

Publicación de resultados finales: 4 de diciembre de 2026

Actualización del legajo personal: Del 9 al 30 de noviembre de 2026

Publicación de resultados preliminares de la etapa descentralizada: 26 de enero de 2027

Publicación de resultados finales de la etapa descentralizada: 12 de febrero de 2027

Publicación de vacantes de ascenso: 15 de febrero de 2027

Publicación de ganadores de asignación regular: 17 de febrero de 2027

Publicación de ganadores de asignación excepcional: 18 de febrero de 2027

Emisión de resoluciones de ascenso: Del 23 al 26 de febrero de 2027

Inicio de vigencia del ascenso: 1 de marzo de 2027

¿En qué consiste la Prueba Nacional Ascenso Docente 2026?

La Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026 es una evaluación organizada por el Ministerio de Educación (Minedu) que busca medir los conocimientos pedagógicos de los profesores nombrados de Educación Básica que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

El examen evalúa cómo los docentes aplican sus conocimientos en situaciones propias de la enseñanza y el aprendizaje, considerando las necesidades de sus estudiantes y el área en la que se desempeñan. La evaluación consta de 60 preguntas y tiene una duración máxima de 3 horas. Cada respuesta correcta otorga 1,5 puntos, por lo que el puntaje máximo es de 90. Además, las respuestas incorrectas no restan puntos.