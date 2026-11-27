Diciembre es uno de los meses más esperados por miles de trabajadores en Perú, no solo por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, sino también por los días libres que permiten organizar viajes, reuniones familiares y actividades pendientes. Sin embargo, ¿cuántos feriados tendrá el último mes de 2026 y qué fechas permitirán disfrutar de un descanso prolongado? Revisa el calendario oficial y conoce qué días te corresponde descansar, según las disposiciones vigentes.

¿Qué días son feriados en diciembre de 2026 en Perú?

De acuerdo con el calendario del Perú, diciembre contará con tres feriados nacionales que beneficiarán a los trabajadores de los sectores público y privado. Estas fechas son el martes 8 de diciembre, por la celebración de la Inmaculada Concepción; el miércoles 9 de diciembre, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho; y el viernes 25 de diciembre, por Navidad . De esta manera, los peruanos tendrán dos días consecutivos de descanso a mitad de mes y otro feriado durante las celebraciones navideñas.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En Perú, diciembre de 2026 cuenta con tres feriados nacionales aplicables tanto para el sector público como para el privado.

Los feriados del 8 y 9 de diciembre permitirán disfrutar de un descanso consecutivo entre martes y miércoles, mientras que Navidad caerá viernes 25 y se unirá al sábado 26 y domingo 27, generando un fin de semana largo. Es importante recordar que los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado. Además, quienes deban trabajar durante un feriado y no reciban un descanso sustitutorio tienen derecho al pago de la jornada más una sobretasa del 100%.

¿Qué días no laborables habrá en diciembre de 2026?

En diciembre también figuran fechas de descanso de alcance regional. Por ejemplo, el martes 15 de diciembre está contemplado como día no laborable por la festividad de la Virgen de la Puerta en La Libertad. Asimismo, el martes 29 de diciembre se reconoce como feriado regional por la conmemoración de la Independencia de Trujillo.

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables son establecidos mediante disposiciones excepcionales del Gobierno y se aplican principalmente a los trabajadores del sector público. En estas jornadas, las horas que se dejan de trabajar deben recuperarse posteriormente, según las condiciones establecidas. Para el sector privado, acogerse a estas fechas depende de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

Por ello, si trabajas en Lima u otra región del país, es importante revisar qué disposiciones corresponden a tu localidad y régimen laboral antes de organizar tus días libres. En el calendario nacional de diciembre destacan tres feriados: 8, 9 y 25 de diciembre, mientras que las fechas regionales tienen un alcance específico. Así podrás planificar mejor tus actividades y saber cuándo te corresponde descansar antes de recibir 2027.