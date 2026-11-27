El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja ante la ocurrencia de lluvias extremas y tormentas eléctricas que afectarán a 19 departamentos del país desde este viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre. El aviso advierte sobre precipitaciones intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo y nevadas, principalmente en zonas de la sierra y la costa norte. Estas condiciones meteorológicas podrían representar un riesgo para la población.

Senamhi advierte sobre lluvias extremas en 19 regiones hasta este domingo.

¿Cuáles son las 19 zonas del Perú bajo alerta roja del Senamhi?

El aviso meteorológico abarca 19 departamentos del territorio nacional, en los que se prevén condiciones climáticas adversas durante los próximos días. Las regiones comprendidas en el pronóstico son:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Madre de Dios

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tumbes

Las localidades de estos departamentos deberán mantenerse atentas a la evolución de las lluvias intensas, las tormentas eléctricas y los fuertes vientos pronosticados por el organismo meteorológico.

Senamhi advierte sobre lluvias extremas y tormentas eléctricas en Perú

El Senamhi informó que las lluvias previstas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y vientos con velocidades próximas a los 45 kilómetros por hora. Además, advirtió sobre la posible presencia de granizo en zonas situadas por encima de los 2.800 metros de altitud, así como nevadas en localidades que superen los 3.800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra centro y sur.

La costa norte también se verá afectada por estas condiciones meteorológicas. En departamentos como Tumbes y en las zonas del interior de Piura se prevén lluvias de intensidad moderada a extrema. Asimismo, no se descarta la presencia de lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur.

Ante este panorama, el Senamhi recomienda a la población mantenerse alerta y consultar las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos para conocer la evolución de estos fenómenos climáticos.

¿Cuánto lloverá en Perú este viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre?

El reporte meteorológico prevé distintos acumulados de lluvia, según la región y la fecha. La costa norte y la sierra norte registrarían las mayores precipitaciones durante el fin de semana. A continuación, se detallan los valores estimados por el Senamhi:

Viernes 27 de noviembre:

Costa norte: entre 5 y 80 mm/día.

Sierra norte: entre 5 y 45 mm/día.

Sierra centro: entre 5 y 20 mm/día.

Sierra sur: acumulados cercanos a los 15 mm/día.

Sábado 28 de noviembre:

Costa norte: entre 5 y 100 mm/día.

Sierra norte: entre 5 y 55 mm/día.

Sierra centro: entre 5 y 25 mm/día.

Sierra sur: alrededor de 15 mm/día.

Domingo 29 de noviembre:

Para el último día de vigencia del aviso, se prevén acumulados de precipitación similares a los del sábado. En la costa norte, las lluvias podrían alcanzar los 100 mm/día, mientras que en la sierra norte llegarían a los 55 mm/día. Por su parte, en la sierra centro se estiman acumulados de hasta 25 mm/día y en la sierra sur, de alrededor de 15 mm/día.