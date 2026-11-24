- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Declaran ESTADO DE EMERGENCIA por sismos en Perú: estos son los 21 distritos afectados durante 60 días
El Gobierno declaró en estado de emergencia ocho provincias de Huánuco, Junín y Pasco debido a los daños causados por los sismos del 20 y 21 de noviembre.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco debido a los daños ocasionados por los sismos registrados el 20 y 21 de noviembre de 2026. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones urgentes para atender a las localidades afectadas y rehabilitar las zonas dañadas, según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM.
PUEDES VER: Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
¿Cuáles son los 21 distritos en estado de emergencia?
La declaratoria comprende siete provincias de los departamentos de Huánuco, Junín y Pasco. Según la información difundida por la Agencia de Noticias Andina, estos son los distritos incluidos en la medida:
Huánuco (5 distritos):
- Provincia de Ambo: Huácar.
- Provincia de Huánuco: Amarilis, Huánuco y Pillco Marca.
- Provincia de Pachitea: Panao.
Junín (4 distritos):
- Provincia de Junín: Carhuamayo y Ulcumayo.
- Provincia de Tarma: Palca y San Pedro de Cajas.
Pasco (12 distritos):
- Provincia de Daniel Alcides Carrión: Paucar.
- Provincia de Oxapampa: Chontabamba y Pozuzo.
- Provincia de Pasco: Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha.
La disposición establece que los gobiernos regionales y las municipalidades de las jurisdicciones comprendidas estarán a cargo de ejecutar las intervenciones, con el acompañamiento técnico y la supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Interior, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, así como otras instituciones públicas y privadas.
¿Cuándo se aplica el estado de emergencia?
El Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM fue publicado el domingo 22 de noviembre de 2026 en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La disposición establece un plazo de 60 días calendario para ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación ante los daños ocasionados por los sismos registrados el 20 y 21 de noviembre.
Según la Agencia de Noticias Andina, las intervenciones comprenden "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación". Estas deberán estar directamente relacionadas con los daños ocasionados por los sismos y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad identificadas durante su ejecución.
El documento está respaldado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y los ministros de los sectores involucrados.
Sismos en Perú: temblor de magnitud 3.3 se registró esta mañana al sur de Lima
Un sismo de magnitud 3.3 se registró la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026 en Mala, provincia de Cañete, al sur de Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 a. m., tuvo una profundidad de 58 kilómetros y su epicentro se localizó a 13 kilómetros al oeste de dicha localidad.
- 1
Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
- 2
Minedu anuncia adelanto del CIERRE del AÑO ESCOLAR 2026 por fenómeno El Niño: mira la NUEVA FECHA
- 3
Temblor HOY, martes 24 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo reportado por el IGP
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90