El Gobierno declaró el estado de emergencia en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco debido a los daños ocasionados por los sismos registrados el 20 y 21 de noviembre de 2026. La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá ejecutar acciones urgentes para atender a las localidades afectadas y rehabilitar las zonas dañadas, según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM.

¿Cuáles son los 21 distritos en estado de emergencia?

La declaratoria comprende siete provincias de los departamentos de Huánuco, Junín y Pasco. Según la información difundida por la Agencia de Noticias Andina, estos son los distritos incluidos en la medida:

Huánuco (5 distritos):

Provincia de Ambo : Huácar.

: Huácar. Provincia de Huánuco : Amarilis, Huánuco y Pillco Marca.

: Amarilis, Huánuco y Pillco Marca. Provincia de Pachitea: Panao.

Junín (4 distritos):

Provincia de Junín : Carhuamayo y Ulcumayo.

: Carhuamayo y Ulcumayo. Provincia de Tarma: Palca y San Pedro de Cajas.

Pasco (12 distritos):

Provincia de Daniel Alcides Carrión : Paucar.

: Paucar. Provincia de Oxapampa : Chontabamba y Pozuzo.

: Chontabamba y Pozuzo. Provincia de Pasco: Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha.

La disposición establece que los gobiernos regionales y las municipalidades de las jurisdicciones comprendidas estarán a cargo de ejecutar las intervenciones, con el acompañamiento técnico y la supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También participarán diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Interior, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, así como otras instituciones públicas y privadas.

¿Cuándo se aplica el estado de emergencia?

El Decreto Supremo N.º 155-2026-PCM fue publicado el domingo 22 de noviembre de 2026 en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La disposición establece un plazo de 60 días calendario para ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación ante los daños ocasionados por los sismos registrados el 20 y 21 de noviembre.

Según la Agencia de Noticias Andina, las intervenciones comprenden "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación". Estas deberán estar directamente relacionadas con los daños ocasionados por los sismos y podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad identificadas durante su ejecución.

El documento está respaldado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y los ministros de los sectores involucrados.

Sismos en Perú: temblor de magnitud 3.3 se registró esta mañana al sur de Lima

Un sismo de magnitud 3.3 se registró la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026 en Mala, provincia de Cañete, al sur de Lima. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 a. m., tuvo una profundidad de 58 kilómetros y su epicentro se localizó a 13 kilómetros al oeste de dicha localidad.