La posibilidad de acceder nuevamente a los fondos de AFP y CTS vuelve a generar debate en el Congreso. Dos proyectos de ley proponen liberar estos ahorros ante el posible impacto económico del fenómeno de El Niño. Sin embargo, las iniciativas también han despertado críticas de especialistas y gremios empresariales, que advierten sobre los riesgos de reducir los recursos destinados a la jubilación y la protección laboral de los trabajadores peruanos.

¿Cuáles son las propuestas para un nuevo retiro de AFP y CTS?

Una de las iniciativas legislativas busca permitir que los afiliados a las AFP retiren hasta S/22.000 de sus fondos previsionales . Se trata del Proyecto de Ley N.º 00469-2026-2031-CD , que plantea esta medida como una alternativa para brindar liquidez a los hogares frente a las presiones económicas que podría ocasionar el fenómeno de El Niño.

. Se trata del , que plantea esta medida como una alternativa para brindar liquidez a los hogares frente a las presiones económicas que podría ocasionar el fenómeno de El Niño. El segundo proyecto, identificado como Ley N.º 00799-2026-2031-CD , propone extender hasta 2028 la autorización para que los trabajadores formales retiren el 100% de su CTS. Actualmente, la Ley N.º 32322 permite disponer de la totalidad de estos fondos hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ello, a partir del 1 de enero de 2027, los depósitos que permanezcan en las cuentas de CTS volverán a estar sujetos a las disposiciones habituales de intangibilidad, salvo que se apruebe una nueva modificación legal.

¿Qué opina la Cámara de Comercio de Lima sobre los nuevos retiros de AFP y CTS?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por las nuevas propuestas legislativas y advirtió que las liberaciones extraordinarias de fondos previsionales y laborales ya superan los S/152.000 millones en los últimos años. Según el gremio empresarial, los ocho retiros extraordinarios de AFP aprobados entre 2020 y 2025 representaron una salida aproximada de S/140.000 millones, equivalente al 13% del producto bruto interno (PBI).

La institución también señaló que la participación de las AFP en los bonos soberanos disminuyó del 27% en 2019 al 8% en 2025. Esta reducción refleja una menor capacidad de estos inversionistas institucionales para financiar proyectos de largo plazo.

La preocupación también alcanza a la CTS. Entre septiembre de 2019 y septiembre de 2026, los depósitos por este concepto en el sistema financiero pasaron de S/20.934 millones a S/9.014 millones. Esto representa una reducción del 57%, equivalente a casi S/12.000 millones.

En ese contexto, la CCL cuestionó que se promuevan nuevas liberaciones de recursos que deberían servir como respaldo ante situaciones de desempleo o emergencias económicas. "Resulta contradictorio promover el retiro de fondos destinados a enfrentar una eventual pérdida de empleo cuando una emergencia climática, como el FEN, podría incrementar precisamente la necesidad de contar con ese respaldo económico", señaló el gremio.

¿Por qué cuestionan los nuevos retiros de fondos previsionales?

Las propuestas también recibieron críticas de especialistas en economía. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y presidente de Hágase Instituto, calificó estos intentos de liberar los ahorros como un "despropósito".

El economista cuestionó que el Congreso impulse nuevos retiros cuando todavía existen asuntos pendientes relacionados con la reforma previsional. "No hay justificación para que el Congreso continúe liquidando el ahorro previsional cuando lo pendiente es la implementación de la reforma de pensiones que el propio Legislativo aprobó. El MEF ha priorizado acelerar su ejecución, al reconocer que el sistema previsional aún no se recupera de los retiros aprobados previamente", sostuvo.

Asimismo, recordó que, en anteriores procesos de retiro, una parte importante de los afiliados que accedieron a sus fondos pertenecía a los segmentos de ingresos medios y altos. Según información de la SBS, parte de esos recursos se destinó al consumo y al pago de deudas.

Por su parte, Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que el fenómeno de El Niño es una situación coyuntural que no debería convertirse en un argumento para disponer de los ahorros destinados a la jubilación. "Siempre habrá una excusa para contar con más dinero. Las necesidades son infinitas, pero, si por cualquier evento vamos a estar echando mano de nuestro chanchito, se perderá toda la disciplina financiera", advirtió.

¿El nuevo retiro de AFP y CTS en Perú ya está aprobado?

No. Los proyectos de ley que plantean un nuevo retiro de AFP de hasta S/22.000 y la ampliación de la libre disponibilidad de la CTS hasta 2028 todavía son iniciativas legislativas. Por lo tanto, no constituyen autorizaciones vigentes para que los trabajadores puedan solicitar estos desembolsos.

Mientras se evalúan estas propuestas, la Cámara de Comercio de Lima considera que la respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño debe centrarse en medidas temporales y focalizadas para apoyar a las poblaciones más afectadas. El gremio sostiene que atender una emergencia climática no debería comprometer los ahorros que los trabajadores necesitan para afrontar un eventual desempleo ni los recursos destinados a financiar sus futuras pensiones.