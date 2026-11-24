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Sport Huancayo 'eliminó' a histórico club peruano de la Copa Libertadores 2027
Sport Huancayo dio la hora eliminando a club peruano de la Copa Libertadores 2027, generando una gran molestia en los hinchas del cuadro rival.
Sport Huancayo es uno de los clubes revelación de la temporada, ya que pese a haber tenido un paso discreto por el Torneo Apertura dio la hora y se llevó el Torneo Clausura, ganándose así el derecho a participar de los playoffs de la Liga 1 2026, donde enfrentará a Universitario de Deportes. Sin embargo, una noticia impactante fue que ‘eliminó’ a un equipo peruano de la Copa Libertadores.
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Los de la ciudad 'Incontrastable' buscarán llegar a la gran final del campeonato nacional, donde espera Alianza Lima, pero dejando de lado ello, ya están celebrando que consiguieron su clasificación al torneo internacional más importante de la Conmebol. En un inicio tenían su plaza asegurada en la Copa Sudamericana, pero gracias a que se llevó el Torneo Clausura, ahora podrá disputar la 'Gloria Eterna'.
Resulta que si uno ve el Acumulado no aparece Sport Huancayo entre los cuatro primeros. Están Alianza Lima, Universitario, Melgar y Deportivo Garcilaso, exactamente en ese orden. En teoría, esos cuatro clubes deberían ser los clasificados a la Copa Libertadores 2027. No obstante, el 'Rojo Matador' lo cambió todo.
Sport Huancayo se coronó campeón del Torneo Clausura.
Sport Huancayo eliminó a club peruano de la Libertadores
Pese a no estar entre los primeros lugares de la tabla de posiciones anual, el cuadro huancaíno llegó a los playoffs y como mínimo ocupará el puesto de Perú 3. Con ello reemplazó al 'Dominó' y lo mandó a ser Perú 4, mientras que el gran perjudicado terminó siendo Deportivo Garcilaso. El cuadro cusqueño perdió su plaza en el torneo más importante de la Conmebol y ahora se marchará a la Copa Sudamericana.
Recordemos que aún no se sabe qué puesto ocupará Sport Huancayo. De ser el campeón de la Liga 1 o subcampeón irá a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, pero si pierde ante Universitario será Perú 3 e irá a la Fase 2 del campeonato continental.
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