FBC Melgar desea salir campeón de la Liga 1 2027 y es por eso que desde ya vienen concretando fichajes. Ahora, se reveló que un futbolista que salió dos veces campeón con Alianza Lima será su flamante jugador de cara a la próxima temporada: estamos hablando de Oswaldo Valenzuela.

Futbolista campeón con Alianza Lima fichó por FBC Melgar para la Liga 1 2027

El periodista Ernesto Macedo León reveló que Valenzuela será nuevo futbolista de Melgar para disputar la Liga 1 2027 y la Copa Libertadores 2027 con un contrato por dos temporadas hasta fines del 2028 procedente de Cusco FC.

Oswaldo Valenzuela, exjugador de Alianza Lima, es nuevo fichaje de Melgar para la Liga 1 2027

“El volante nacional Oswaldo Valenzuela jugará en FBC Melgar la Liga1 2027 y la Copa Libertadores 2027. Contrato hasta fines de 2028. Procedente de Cusco FC. Llega en condición libre”, escribió el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe mencionar que antes de llegar al club de Arequipa, el mediocampista peruano fue jugador de Alianza Lima logrando ganar dos títulos nacionales con el club íntimo en 2021 y 2022.

Ahora, Oswaldo Valenzuela defenderá los colores de FBC Melgar procedente de Cusco FC, club en el que permaneció desde 2024 y con el que completó dos temporadas. Con este movimiento, incorporará un nuevo capítulo a su carrera deportiva.

¿Cómo le fue a Oswaldo Valenzuela en Alianza Lima?

Valenzuela inició su carrera en el fútbol en las categorías menores de Alianza Lima, donde pasó por la Sub-20 y luego integró el equipo de reserva desde 2018. Más adelante consiguió ascender al primer equipo de la escuadra blanquiazul, con el que debutó profesionalmente en la Liga 1 en 2021. En total, disputó 56 encuentros, aportó una sola asistencia y salió campeón nacional dos veces.