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‘Puma’ Carranza rompe su silencio previo a las semifinales de Universitario: “Los partidos se juegan, no se hablan"
El ídolo de Universitario destacó la unión del plantel tras conocer a su rival en las semifinales por el título nacional. Pidió mayores oportunidades para los entrenadores peruanos.
Tras conocerse al rival de Universitario de Deportes en las semifinales por el título nacional, José Luis 'El Puma' Carranza analizó el presente del cuadro merengue y resaltó la cohesión interna como el principal sostén del equipo en esta etapa decisiva de la temporada.
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El 'Puma' Carranza comentó: “Veo a los chicos bien. Lo más importante es que el grupo siempre está unido”, afirmó el histórico exvolante crema, quien además valoró la seriedad institucional del club y el compromiso de los futbolistas con la camiseta. Durante sus declaraciones, también tuvo palabras de solidaridad hacia Gianluca Lapadula, lamentó su reciente lesión, elogió su calidad profesional y deseó que logre recuperarse durante la próxima semana.
Respaldo al técnico peruano y llamado a la calma
En otro momento de la entrevista, el referente estudiantil abogó por el talento local en los banquillos, solicitando mayor confianza y espacio para los estrategas peruanos, a quienes consideró capacitados para asumir retos de alta exigencia, incluidas las selecciones nacionales. “"Hay que darle la oportunidad a los técnicos nacionales, que son buenos", señaló.
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Finalmente, evitando entrar en polémicas o temas contractuales ajenos a su rol, Carranza hizo un llamado directo a preservar el respeto y el juego limpio dentro y fuera del campo de cara a la recta final del campeonato. “Los partidos se juegan, no se hablan. El fútbol no es una guerra, es un deporte”, sentenció.
Sport Huancayo vs Universitario: ¿Cuándo juegan por la semifinal?
La primera semifinal, Sport Huancayo recibe a Universitario desde las 3.00 p. m. el domingo 29 de noviembre.
El partido de vuelta, Universitario recibe en el Monumental al cuadro de Sport Huancayo el viernes 4 de diciembre desde las 8.00 p. m. Es probable que vaya el 'Puma' Carranza a ambos partidos.
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