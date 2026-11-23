Tras conocerse al rival de Universitario de Deportes en las semifinales por el título nacional, José Luis 'El Puma' Carranza analizó el presente del cuadro merengue y resaltó la cohesión interna como el principal sostén del equipo en esta etapa decisiva de la temporada.

El 'Puma' Carranza comentó: “Veo a los chicos bien. Lo más importante es que el grupo siempre está unido”, afirmó el histórico exvolante crema, quien además valoró la seriedad institucional del club y el compromiso de los futbolistas con la camiseta. Durante sus declaraciones, también tuvo palabras de solidaridad hacia Gianluca Lapadula, lamentó su reciente lesión, elogió su calidad profesional y deseó que logre recuperarse durante la próxima semana.

Respaldo al técnico peruano y llamado a la calma

En otro momento de la entrevista, el referente estudiantil abogó por el talento local en los banquillos, solicitando mayor confianza y espacio para los estrategas peruanos, a quienes consideró capacitados para asumir retos de alta exigencia, incluidas las selecciones nacionales. “"Hay que darle la oportunidad a los técnicos nacionales, que son buenos", señaló.

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Finalmente, evitando entrar en polémicas o temas contractuales ajenos a su rol, Carranza hizo un llamado directo a preservar el respeto y el juego limpio dentro y fuera del campo de cara a la recta final del campeonato. “Los partidos se juegan, no se hablan. El fútbol no es una guerra, es un deporte”, sentenció.

Sport Huancayo vs Universitario: ¿Cuándo juegan por la semifinal?

La primera semifinal, Sport Huancayo recibe a Universitario desde las 3.00 p. m. el domingo 29 de noviembre.

El partido de vuelta, Universitario recibe en el Monumental al cuadro de Sport Huancayo el viernes 4 de diciembre desde las 8.00 p. m. Es probable que vaya el 'Puma' Carranza a ambos partidos.