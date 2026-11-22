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Temblor HOY, lunes 23 de noviembre en Perú EN VIVO: IGP reporta el epicentro y magnitud del último sismo
Conoce dónde se registraron los últimos sismos en Perú, a qué hora ocurrieron, qué magnitud alcanzaron y cuál fue su profundidad, según el IGP.
Tras registrarse un sismo en el Perú, una de las principales interrogantes de la población es conocer dónde se ubicó el epicentro, cuál fue su magnitud y qué zonas resultaron afectadas. Debido a que el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, los movimientos sísmicos ocurren con frecuencia en distintas regiones. En ese contexto, te presentamos el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de este lunes 23 de noviembre de 2026, con los detalles del último temblor registrado en el país: magnitud, hora, ubicación, profundidad, coordenadas del epicentro y distancia respecto de las localidades cercanas. Además, conoce las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para saber cómo actuar ante un sismo y estar preparado frente a posibles réplicas.
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Temblor de HOY, lunes 23 de noviembre en Perú: revisa el epicentro y magnitud
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- 115: Defensa Civil
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- (01) 266-0481: Cruz Roja Peruana
- 119: Mensajería de voz
- 113: Infosalud
¡Bienvenidos!
Este lunes 23 de noviembre, sigue el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y descubre dónde se produjo el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro.
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