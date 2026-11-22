Tras registrarse un sismo en el Perú, una de las principales interrogantes de la población es conocer dónde se ubicó el epicentro, cuál fue su magnitud y qué zonas resultaron afectadas. Debido a que el país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, los movimientos sísmicos ocurren con frecuencia en distintas regiones. En ese contexto, te presentamos el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de este lunes 23 de noviembre de 2026, con los detalles del último temblor registrado en el país: magnitud, hora, ubicación, profundidad, coordenadas del epicentro y distancia respecto de las localidades cercanas. Además, conoce las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para saber cómo actuar ante un sismo y estar preparado frente a posibles réplicas.

Temblor de HOY, lunes 23 de noviembre en Perú: revisa el epicentro y magnitud 08:54 Números de emergencia en Perú 105: Policía Nacional del Perú

106: SAMU

110: Policía de Carreteras

115: Defensa Civil

116: Bomberos

117: Ambulancias de EsSalud

(01) 266-0481: Cruz Roja Peruana

119: Mensajería de voz

113: Infosalud 07:50 ¡Bienvenidos! Este lunes 23 de noviembre, sigue el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y descubre dónde se produjo el último sismo, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro.