El Centro Histórico de Lima está cada vez más cerca de contar con un espacio pensado para caminar, descansar y disfrutar de la ciudad. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se encuentra en la etapa final de construcción del bulevar Paraguay, un proyecto que busca cambiar el rostro de esta zona de la capital, dejando atrás un espacio ocupado principalmente por vehículos.

La obra, ejecutada mediante el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), representa una inversión aproximada de S/14 millones y comprende una intervención de 5.000 metros cuadrados. Asimismo, esta iniciativa también contempla la incorporación de árboles y diversas especies de plantas para ofrecer un entorno más agradable a vecinos, visitantes y turistas.

El proyecto cuenta con una inversión aproximada de S/14 millones e incluirá bancas, árboles, jardineras y estacionamientos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la conexión entre diferentes puntos emblemáticos de la capital. Así, el nuevo bulevar estará integrado con la plaza Bolognesi, y permitirá generar una conexión hacia la avenida España. Además, se instalarán bolardos para proteger las zonas peatonales y evitar el ingreso de vehículos.

Respecto al avance de los trabajos, ya se culminaron las losas vehiculares y peatonales, así como las redes eléctricas y sanitarias. Por su parte, la colocación de pisos de basalto, talamoye, piedra granítica y canto rodado registra aproximadamente un 90% de ejecución. En cuanto a las áreas verdes, ya se plantaron 35 árboles y se tiene prevista la incorporación de otros 16 ejemplares, además de 940 especies arbustivas distribuidas en una superficie de 500 metros cuadrados.

La obra permitirá conectar el bulevar con la plaza Bolognesi y la avenida España.

¿Cómo será el nuevo bulevar Paraguay en el Centro Histórico de Lima?

El proyecto no solo contempla nuevos espacios para caminar, sino también una infraestructura pensada para mejorar la comodidad de quienes visiten esta zona. Entre sus principales instalaciones destacan bancas de piedra granítica, topellantas con acabado de terrazo, jardineras, contenedores para residuos sólidos y estacionamientos para bicicletas.

A esto se suman los servicios higiénicos subterráneos, que tienen concluida su estructura principal y reciben acabados de granito y terrazo, además de la instalación de una escalera y una cobertura metálica. Con estas mejoras, la Municipalidad de Lima busca recuperar el entorno monumental y convertir el bulevar Paraguay en un espacio más accesible, verde y acogedor para la convivencia ciudadana.