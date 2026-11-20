Alianza Lima se prepara para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura frente a FC Cajamarca. El equipo blanquiazul, dirigido por Pablo Guede, buscará cerrar el campeonato con una victoria ante su gente. Es por ello que en esta nota revisa el posible once de los blanquiazules para cerrar la fecha 17 de la mejor manera.

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Alineación de Alianza Lima vs FC Cajamarca: Los posibles onces

Guede apostaría por Alejandro Duarte en el arco. La defensa estaría conformada por D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Mateo Antoni y Jonathan García. En el mediocampo aparecerían Gaspar Gentile, Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Jesús Castillo, mientras que Federico Girotti y Eryc Castillo serían los encargados de comandar el ataque.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs FC Cajamarca. Foto: composición Líbero

En la otra vereda, FC Cajamarca buscará dar la sorpresa y conseguir un resultado favorable. El equipo visitante formaría con Joel Medina en la portería; Jhon Vega, Yordy Vílchez, Héctor Timaná y Anderson Gutiérrez en defensa. Más adelante estarían Carlos Correa y Jefferson Orejuela, mientras que Carlos Meza, Jairo Lugo y Brandon Palacios acompañarían a Piero Cejas en ofensiva.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El encuentro entre Alianza Lima y FC Cajamarca se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El compromiso corresponde a la última fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX, señal que llevará todas las incidencias del encuentro. Asimismo, los hinchas podrán seguirlo vía streaming mediante L1 Play. Alianza buscará cerrar el campeonato con un triunfo antes de enfocarse en sus próximos objetivos.