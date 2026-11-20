¡Se puso firme! En una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet tuvo una postura contundente luego de que le recordaran el pasado de Hernán Barcos en Alianza Lima. Durante el desarrollo de su programa, el periodista respondió al comentario de una de sus espectadores, el cual manifestó que entiende al hincha blanquiazul que apoya al 'Pirata', sobre todo después de lo que fue su salida del club. Sin embargo, no considera que se deba poner a un jugador por encima de la institución. Bajo esta misma línea, el periodista tuvo rotundas palabras sobre el tema.

Mr. Peet fue rotundo al recordar a Hernán Barcos en Alianza Lima

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Ante el comentario, Mr. Peet señaló que les da la razón a los hinchas que consideran que la salida del argentino fue injusta. No obstante, consideró que no pueden poner a Barcos por encima del club, pues eso no sería de hinchas.

“(Sobre Barcos) Yo te puedo dar la razón y te puedo dar la derecha en el tema del debate, sobre si debió o no quedarse, pero hoy no está en Alianza”.

“ Yo no voy a poner a nadie por encima de Alianza . A nadie, viejo. Quien pone a un jugador por encima de su club creo que entiende muy poco de esto . Aquellos que escribían, no sé si eran hinchas de Alianza, realmente no lo sé, pero no se puede poner, bajo ningún punto de vista, a ningún jugador por encima del equipo, por más cariño que le tengas. A ningún jugador se le puede poner por encima del club”.

“Eso es un sentimiento que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces, no eres hincha de tu equipo. No eres hincha de tu equipo, definitivamente. Yo no lo entiendo, en serio, porque uno se hace hincha de la institución, del equipo, de tus colores; no se hace hincha de los jugadores . Después se respetan las trayectorias, se agradecen los momentos vividos y todo lo que quieras, pero poner a un jugador por encima de una institución. En serio, eso no lo vi nunca”, fueron las determinantes palabras de Mr. Peet sobre Hernán Barcos.

Mr. Peet fue rotundo al recordar a Hernán Barcos en Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol/IG

De esta manera, el comunicador reafirmó su postura, aunque agradeció y resaltó el trabajo realizado por Hernán Barcos durante su paso por Alianza Lima. Los hinchas no pueden poner al delantero argentino por encima del club.

Rendimiento de Hernán Barcos en Alianza Lima

Durante su etapa en Alianza Lima, Hernán Barcos disputó 189 partidos, en los que anotó 77 goles y brindó 29 asistencias.