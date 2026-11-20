La selección peruana logró una importante victoria por 2-0 ante Bolivia y sumó su segunda victoria al mando de Mano Menezes. Sin embargo, aún necesita seguir afinando su esquema para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2030. De esta forma, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó un nuevo amistoso ante Panamá en territorio nacional. Conoce la programación completa de este duelo.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá por amistoso internacional?

De acuerdo a lo informado por la FPF, el encuentro de Perú vs Panamá está programado para disputarse el 9 de diciembre y como principal novedad tendrá que será el primer partido de la ‘Bicolor’ en una ciudad ubicada a gran altura. En esta ocasión el recinto elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

FPF confirmó la programación para el Perú vs Panamá

Este partido permitirá al equipo de Mano Menezes poner en práctica su nueva táctica de sacar provecho del factor de altura, una estrategia que aplicarán para las Eliminatorias Sudamericanas cuando enfrenten a las potencias como Brasil, Argentina o Uruguay.

Cabe señalar que este partido no se dará en fecha FIFA, por lo que es probable que gran parte de los jugadores que militan en el extranjero no sean considerados. De esta forma, se prevé un equipo conformado en su mayoría por clubes de la Liga 1.

¿A qué hora juega Perú vs Panamá por amistoso internacional?

Según informó la FPF, el partido entre Perú y Panamá está programado para dar inicio desde las 6.00 p. m. (hora peruana). De igual manera, te dejamos los horarios confirmados para el resto de los países:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

Panamá: 6.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 3.00 p. m. (Los Ángeles).

España: 1.00 a. m. (del día siguiente).

¿Dónde ver el amistoso de Perú vs Panamá EN VIVO?

La transmisión del próximo amistoso internacional entre Perú vs Panamá podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de Bicolor+ Premium. Sin embargo, los hinchas también podrán sintonizar este duelo GRATIS por la señal abierta de América TV (canal 4) en todo el país, así como por América TVGO vía streaming.

Resultados de la selección peruana con Mano Menezes