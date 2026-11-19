La Copa Perú Etapa Nacional 2026 se encuentra en su fase crucial, con solo ocho equipos en contienda que aspiran a obtener un cupo en la Liga 2 de la próxima temporada. Los clasificados para los cuartos de final han quedado definidos, y se han confirmado los enfrentamientos que definirán quiénes avanzarán a las semifinales. Cabe destacar que Domingo Dianderas ha sido eliminado y no competirá en esta etapa del torneo, mientras que Unión Minas de Pamputa, ADA Cajabamba, Bella Esperanza, Atlético Nacional de Iquitos, Leones de Anccaca, Sociedad Tiro N°28, Sport Machete y Viagorca FC siguen en carrera.

A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final y el precio de las entradas y dónde se disputarán los encuentros.

Programación del viernes 20 de noviembre

Unión Minas de Pamputa vs Atlético Nacional de Iquitos | 12.00 p. m.

ADA Cajabamba vs Bella Esperanza | 3.00 p. m.

Programación de los cuartos de final. Foto: Copa Perú

Programación del domingo 22 de noviembre

Viagorca FC vs Deportivo Leones | 12.00 p. m.

CD Sport Machete vs CDS Tiro N°28 | 3.00 p. m.

Programación de los cuartos de final. Foto: Copa Perú

Entradas Copa Perú 2026: precio y dónde comprar los boletos

Las entradas para los cuartos de final de la Copa Perú 2026 están a la venta en la página de VAOPE y los precios son los mismos para los cuatro enfrentamientos.

Precio adulto + combo Precio conadis Precio niño Occidente S/ 60.00 S/ 40.00 S/ 25.00 Oriente S/ 45.00 S/ 28.00 S/ 20.00 Popular sur S/ 35.00 S/ 20.00 S/ 10.00 Popular norte S/ 35.00 S/ 20.00 S/ 10.00

¿Dónde se jugarán los cuartos de final de la Copa Perú 2026?

Los partidos por los cuartos de final de la Copa Perú 2026 se jugarán en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador.