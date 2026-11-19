Horacio Melgarejo anunció que no continuará al mando de Cienciano del Cusco luego de una temporada. El entrenador argentino comunicó su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde hizo un balance de su paso por el equipo y agradeció el respaldo recibido durante su estadía.

Horacio Melgarejo se despidió de Cienciano tras una temporada

El estratega argentino aseguró que se marcha con un crecimiento tanto profesional como personal, además de destacar el trabajo realizado junto al plantel en las competiciones nacionales e internacionales.

"Gracias Cienciano. Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales. Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco", escribió el entrenador.

Horacio Melgarejo se despidió de Cienciano con mensaje en sus redes sociales

Asimismo, Melgarejo dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en el país y dedicó unas palabras a los seguidores del cuadro cusqueño. “Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco”, añadió.

La fuerte sanción que recibió Horacio Melgarejo durante su paso con Cienciano

La salida de Horacio Melgarejo en Cienciano se produce días después de que la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana le impusiera una suspensión de 14 fechas. La medida respondió a los polémicos gestos que realizó durante el encuentro frente a Alianza Lima, disputado el pasado 3 de noviembre de 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva.