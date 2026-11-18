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Cienciano anunció la renovación de 4 jugadores previo al final del Torneo Clausura: "¡Seguimos!"
Con la clasificación a la Copa Sudamericana en sus manos, Cienciano anunció la renovación de estos futbolistas para la temporada 2027.
En la previa del partido ante Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Clausura, Cienciano aseguró su presencia en la próxima Copa Sudamericana 2027 y acaba de brindarle una buena noticia a todos sus hinchas: la renovación de cuatro futbolistas claves.
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A través de sus redes sociales, el conjunto cusqueño anunció lo siguiente: "¡Seguimos juntos! Nicolás Amasifuen, Alejandro Hohberg, Carlos Cabello y Gonzalo Aguirre continuarán en casa y seguirán defendiendo nuestra gloriosa camiseta con la entrega y el compromiso que los caracterizan. ¡Vamos con todo, muchachos!".
En el caso de Nicolás Amasifuen, fue prestado a CD Moquegua durante todo este año y tras sus buenas actuaciones, el Papá decidió extenderle su contrato por una temporada más. En cuanto a Alejandro Hohberg, se caía de maduro su renovación porque a pesar de que se perdió la recta final del Torneo Clausura, fue uno de los goleadores del cuadro cusqueño con 17 goles entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Caliente.
Con respecto a Carlos Cabello, participó la primera parte de la competencia peruana con ADT y se puso la camiseta de Cienciano para el Torneo Clausura, donde jugó 14 encuentros y 5 duelos por Copa Sudamericana. Finalmente tenemos a Gonzalo Aguirre, que a pesar de no ser titular indiscutible, participó en 28 cotejos y solamente dio dos asistencias. Es preciso resaltar que antes de este anuncio, Cienciano renovó también a Cristian Souza.
Cienciano anunció la renovación de 4 jugadores. Foto: Cienciano
Tras esto, Cienciano enfrentará a Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Si bien el Papá buscará un resultado positivo, ya sea un empate o una derrota no podrán afectar su clasificación a la Copa Sudamericana.
Actualmente, el cuadro cusqueño marcha en la séptima casilla con 50 unidades. Si derrota a los celestes, podrá escalar a la quinta casilla con 53 unidades; si empata, se queda con 51 y quedará detrás del cuadro rimense, y si pierde, bajará al octavo lugar como máximo e igual seguirá en puestos de torneos internacionales.
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