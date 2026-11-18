En la previa del partido ante Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Clausura, Cienciano aseguró su presencia en la próxima Copa Sudamericana 2027 y acaba de brindarle una buena noticia a todos sus hinchas: la renovación de cuatro futbolistas claves.

A través de sus redes sociales, el conjunto cusqueño anunció lo siguiente: "¡Seguimos juntos! Nicolás Amasifuen, Alejandro Hohberg, Carlos Cabello y Gonzalo Aguirre continuarán en casa y seguirán defendiendo nuestra gloriosa camiseta con la entrega y el compromiso que los caracterizan. ¡Vamos con todo, muchachos!".

En el caso de Nicolás Amasifuen, fue prestado a CD Moquegua durante todo este año y tras sus buenas actuaciones, el Papá decidió extenderle su contrato por una temporada más. En cuanto a Alejandro Hohberg, se caía de maduro su renovación porque a pesar de que se perdió la recta final del Torneo Clausura, fue uno de los goleadores del cuadro cusqueño con 17 goles entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Caliente.

Con respecto a Carlos Cabello, participó la primera parte de la competencia peruana con ADT y se puso la camiseta de Cienciano para el Torneo Clausura, donde jugó 14 encuentros y 5 duelos por Copa Sudamericana. Finalmente tenemos a Gonzalo Aguirre, que a pesar de no ser titular indiscutible, participó en 28 cotejos y solamente dio dos asistencias. Es preciso resaltar que antes de este anuncio, Cienciano renovó también a Cristian Souza.

Cienciano anunció la renovación de 4 jugadores. Foto: Cienciano

Tras esto, Cienciano enfrentará a Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Si bien el Papá buscará un resultado positivo, ya sea un empate o una derrota no podrán afectar su clasificación a la Copa Sudamericana.

Actualmente, el cuadro cusqueño marcha en la séptima casilla con 50 unidades. Si derrota a los celestes, podrá escalar a la quinta casilla con 53 unidades; si empata, se queda con 51 y quedará detrás del cuadro rimense, y si pierde, bajará al octavo lugar como máximo e igual seguirá en puestos de torneos internacionales.