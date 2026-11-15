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Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación de la Liga 1
La última fecha del Torneo Clausura se disputará con la emoción del título y la clasificación a torneos internacionales en juego. Repasa la tabla de posiciones actualizada.
Se disputa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 faltando definir el campeón, las clasificaciones a torneos internacionales y el tema del descenso. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones y conoce también la programación de la jornada 17 del segundo certamen de la temporada.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sport Huancayo
|16
|9
|34
|2
|Sporting Cristal
|16
|17
|32
|3
|Universitario
|16
|11
|32
|4
|Deportivo Garcilaso
|16
|12
|29
|5
|FBC Melgar
|16
|9
|29
|6
|Alianza Lima
|16
|8
|29
|7
|Alianza Atlético
|16
|-1
|28
|8
|Sport Boys
|16
|6
|26
|7
|Juan Pablo II
|16
|7
|25
|10
|Cusco FC
|16
|2
|24
|11
|Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12
|Cienciano
|16
|-4
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|16
|-1
|16
|14
|FC Cajamarca
|16
|-14
|14
|15
|ADT
|16
|-13
|12
|16
|Los Chankas CyC
|16
|-16
|12
|17
|CD Moquegua
|16
|-14
|12
|18
|UTC
|16
|-15
|1
Liga 1 2026: programación fecha 17 del Torneo Clausura
Domingo 15 de noviembre
- 1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs Sport Boys | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 3.15 p. m. | Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | Complejo Juan Pablo II, Chongoyape
Lunes 16 de noviembre
- 1.00 p. m. | UTC vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 3.15 p. m. | CD Moquegua vs Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 3.15 p. m. | Cusco FC vs ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Miércoles 18 de noviembre
- 3.00 p. m. | Alianza Atlético vs FBC Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana
Sábado 21 de noviembre
- 3.30 p. m. | Alianza Lima vs FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 22 de noviembre
- 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs Universitario | Estadio IPD Huancayo
- 3.00 p. m. | Sporting Cristal vs Cienciano | Estadio Alberto Gallardo, Lima
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