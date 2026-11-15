Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación de la Liga 1

Se disputa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 faltando definir el campeón, las clasificaciones a torneos internacionales y el tema del descenso. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones y conoce también la programación de la jornada 17 del segundo certamen de la temporada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

Posición Club PJ DG Puntos 1 Sport Huancayo 16 9 34 2 Sporting Cristal 16 17 32 3 Universitario 16 11 32 4 Deportivo Garcilaso 16 12 29 5 FBC Melgar 16 9 29 6 Alianza Lima 16 8 29 7 Alianza Atlético 16 -1 28 8 Sport Boys 16 6 26 7 Juan Pablo II 16 7 25 10 Cusco FC 16 2 24 11 Atlético Grau 16 -3 21 12 Cienciano 16 -4 17 13 Comerciantes Unidos 16 -1 16 14 FC Cajamarca 16 -14 14 15 ADT 16 -13 12 16 Los Chankas CyC 16 -16 12 17 CD Moquegua 16 -14 12 18 UTC 16 -15 1

Liga 1 2026: programación fecha 17 del Torneo Clausura

Domingo 15 de noviembre

1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs Sport Boys | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

3.15 p. m. | Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | Complejo Juan Pablo II, Chongoyape

Lunes 16 de noviembre

1.00 p. m. | UTC vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

3.15 p. m. | CD Moquegua vs Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

3.15 p. m. | Cusco FC vs ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Miércoles 18 de noviembre

3.00 p. m. | Alianza Atlético vs FBC Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 21 de noviembre

3.30 p. m. | Alianza Lima vs FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 22 de noviembre