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Tabla de posiciones del Torneo Clausura: así marcha la clasificación de la Liga 1

La última fecha del Torneo Clausura se disputará con la emoción del título y la clasificación a torneos internacionales en juego. Repasa la tabla de posiciones actualizada.

Wilfredo Inostroza
Repasa la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Repasa la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 | Composición: Líbero
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Se disputa la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 faltando definir el campeón, las clasificaciones a torneos internacionales y el tema del descenso. Repasa cómo marcha la tabla de posiciones y conoce también la programación de la jornada 17 del segundo certamen de la temporada.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Repasa cómo marcha la clasificación del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

PosiciónClubPJDGPuntos
1Sport Huancayo16934
2Sporting Cristal161732
3Universitario161132
4Deportivo Garcilaso161229
5FBC Melgar16929
6Alianza Lima16829
7Alianza Atlético16-128
8Sport Boys16626
7Juan Pablo II16725
10Cusco FC16224
11Atlético Grau16-321
12Cienciano16-417
13Comerciantes Unidos16-116
14FC Cajamarca16-1414
15ADT16-1312
16Los Chankas CyC16-1612
17CD Moquegua16-1412
18UTC16-151

Liga 1 2026: programación fecha 17 del Torneo Clausura

Domingo 15 de noviembre

  • 1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs Sport Boys | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
  • 3.15 p. m. | Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | Complejo Juan Pablo II, Chongoyape

Lunes 16 de noviembre

  • 1.00 p. m. | UTC vs Los Chankas | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 3.15 p. m. | CD Moquegua vs Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
  • 3.15 p. m. | Cusco FC vs ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Miércoles 18 de noviembre

  • 3.00 p. m. | Alianza Atlético vs FBC Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana

Sábado 21 de noviembre

  • 3.30 p. m. | Alianza Lima vs FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 22 de noviembre

  • 3.00 p. m. | Sport Huancayo vs Universitario | Estadio IPD Huancayo
  • 3.00 p. m. | Sporting Cristal vs Cienciano | Estadio Alberto Gallardo, Lima
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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