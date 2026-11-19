El mundo ha colapsado recientemente con una noticia: el lanzamiento de GTA VI. Este videojuego llevaba varios años en desarrollo y distintos artistas y futbolistas tanto nacionales como internacionales venían esperándolo. En ese sentido, algo que pocos saben es que la salida de este producto podría terminar dándole el título a Universitario de Deportes y arruinando a Alianza Lima en la Liga 1. A continuación, te contamos qué está sucediendo.

Esta es la sexta entrega del famoso juego a mundo abierto donde, prácticamente, puedes hacer lo que sea. Por ello, los mayores ‘gamers’ del planeta están emocionados desde este 19 de noviembre. La última vez que salió una edición del Grand Theft Auto (Gran robo de autos) fue en el 2013, cuando el quinto tomo salió a la venta. Esto, de cierta forma, es una buena premisa para la ‘U’ y todos sus seguidores.

GTA VI ha causado sensación a nivel mundial.

Resulta que, en el año que salió el último GTA, el campeón de la Liga 1 fue Universitario de Deportes tras vencer en la gran final del fútbol peruano a Real Garcilaso, hoy Cusco FC . Esto luego de haber disputado dos partidos por la gran final y haber igualado, todo se definió en un tercer encuentro que también culminó con empate. Por lo que en tanda de penales el equipo merengue se llevó el título.

Universitario campeón en 2013.

Ahora, más de una década después, se estrenó el GTA VI, o GTA 6, y los hinchas de la 'U' confían en que sea una señal para obtener una nueva estrella en su palmarés. Para conseguirlo, deben ganar el Torneo Clausura y luego vencer a Alianza Lima en la final nacional, o perder el segundo certamen de la temporada disputar semifinales, y posteriormente enfrentarse a los blanquiazules.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario enfrentará a Sport Huancayo en condición de visitante este domingo 22 de noviembre desde las 3.30 p. m. de Lima, Perú. El elenco merengue debe ganar y esperar que Cienciano derrote a Sporting Cristal en el Rímac para así llevarse el título y jugar la final directa. Cualquier otro resultado obligará a que primero disputen los playoffs antes de la definición por el título.