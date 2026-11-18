El fichaje de Carlos Gruezo por Universitario de Deportes para la siguiente temporada sigue dando que hablar, sobre todo luego de las declaraciones que brindó recientemente donde señaló que tiene muchas opciones en diversos países y no solo en Perú. Sin embargo, se conoció nueva información relacionada a esta nueva incorporación que quiere realizar la ‘U’ para la siguiente temporada en la Liga 1.

Carlos Gruezo tomó determinante decisión sobre su fichaje en Universitario

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, durante la emisión del programa 'Modo Fútbol', señalaron que el ecuatoriano ya tiene todo listo para vestir la camiseta crema la siguiente temporada. Incluso, tiene una foto realizando el símbolo de la ‘U’ con las manos. Es una situación que ha sorprendido a muchos hinchas, quienes pensaban que el fichaje se había caído.

“Entiendo que a partir de sus declaraciones va a anunciar dónde jugará en las siguientes semanas. A partir de eso se ha comentado de que el pase se cayó, que agarraron de tontos a la ‘U’. Pero nosotros reafirmamos la información y Carlos Gruezo ya firmó hace semanas por Universitario. He tenido acceso incluso de ver fotos de Gruezo así (gesto de la ‘U’). El día que vino Gruezo en el Monumental en el partido ante Juan Pablo II, ya se confirmó que Carlos Gruezo iba a ser jugador de Universitario. Ese mismo día, el ecuatoriano pasó exámenes médicos y después al día siguiente firma su contrato. Lo que ha hecho Gruezo en esa declaración es simplemente despistar o cuidar lo que refiere a los que están jugando actualmente en Universitario. Pero Carlos Gruezo es jugador de la ‘U’, eso no va a cambiar”, explicó el periodista.

Carlos Gruezo sobre su fichaje por Universitario para la Liga 1 2027

De esta manera, todo apunta a que el ex Santos Laguna será el flamante refuerzo de Universitario y se pondrá bajo las órdenes de Fabián Bustos para la siguiente temporada.

¿Qué había dicho Carlos Gruezo?

Durante una reciente entrevista, Gruezo desilusionó a los hinchas del elenco estudiantil tras ser consultado sobre su fichaje por Universitario. Sin embargo, el pivote manifestó que no solo cuenta con opciones en Perú, sino en Brasil y otros países.

“Siempre la puerta está abierta para Junior, se lo he manifestado públicamente y bueno, su momento se va a dar, no sé si será ahora o será más adelante y nada, yo sigo ahora disfrutando de las vacaciones, poniéndome a punto y bueno, en unos días tomaré la decisión de dónde será mi futuro”, comentó.

“Siempre, siempre hemos hablado con ellos, siempre estamos en contacto con ellos y bueno, esperemos de que se pueda dar, ojalá sea este año como lo dije y si no se da, por ahí viene mi hijo creciendo y en algún momento puede ser que llegue también”, añadió.

“Hay muchas posibilidades, no solo Perú, Brasil, las puertas están abiertas así que como te digo, ahorita estoy en un tiempo de disfrutar de la familia de poder estar acá y creo que en un par de semanas más tomaré la decisión de dónde estará el futuro”, respondió al portal 'Habla deporte'.