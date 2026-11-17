Carlos Gruezo rompió su silencio sobre los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes para la temporada 2027. El volante ecuatoriano se pronunció sobre su futuro y dejó en claro que todavía no tiene definido dónde continuará su carrera, por lo que su posible llegada al fútbol peruano aún no está confirmada.

Carlos Gruezo negó su fichaje por Universitario para la Liga 1 2027

El interés de la 'U' tomó fuerza semanas atrás, cuando trascendió que el volante podía convertirse en uno de los refuerzos del equipo para la Liga 1 2027. No obstante, Franco Velazco, administrador del cuadro estudiantil, descartó que existiera una negociación avanzada y calificó esas versiones como especulaciones.

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Mientras define su futuro, Gruezo conversó con Habla Deportes de Colombia y dejó abierta la posibilidad de jugar en Junior de Barranquilla, institución con la que mantiene comunicación. Incluso, manifestó que espera que ese deseo pueda concretarse en algún momento.

“Siempre la puerta está abierta para Junior, se lo he manifestado públicamente y bueno, su momento se va a dar, no sé si será ahora o será más adelante y nada, yo sigo ahora disfrutando de las vacaciones, poniéndome a punto y bueno, en unos días tomaré la decisión de dónde será mi futuro”, comentó.

El ecuatoriano explicó que el contacto con el conjunto colombiano no se ha perdido y que tiene la ilusión de vestir esa camiseta, aunque entiende que no necesariamente será en esta oportunidad.

“Siempre, siempre hemos hablado con ellos, siempre estamos en contacto con ellos y bueno, esperemos de que se pueda dar, ojalá sea este año como lo dije y si no se da, por ahí viene mi hijo creciendo y en algún momento puede ser que llegue también”, añadió.

La pregunta sobre Universitario llegó directamente y Gruezo no confirmó que tenga un acuerdo con el club peruano. Por el contrario, dejó claro que también contempla otras alternativas, entre ellas opciones en Brasil.

“Hay muchas posibilidades, no solo Perú, Brasil, las puertas están abiertas así que como te digo, ahorita estoy en un tiempo de disfrutar de la familia de poder estar acá y creo que en un par de semanas más tomaré la decisión de dónde estará el futuro”, respondió al portal 'Habla Deporte'.