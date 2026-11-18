Uno de los porteros más destacados de Perú en la última década ha sido Carlos Cáceda, quien dentro de poco culmina su contrato con Melgar de Arequipa y ya despertó el interés de uno de los tres grandes clubes de la Liga 1 para la próxima temporada. En las siguientes semanas se definirá si el guardameta, con paso por la selección peruana, termina en La Victoria, Ate o el Rímac.

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De acuerdo a información compartida por el periodista de nombre 'Tadokoro' en su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter, el golero está en los planes de un equipo de Lima para ser su nuevo refuerzo durante 2027. Recordemos que en la capital únicamente existen tres elencos en Primera División: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

" Carlos Cáceda interesa a clubes de Lima. Acaba contrato con Melgar y su entorno empresarial trabaja en su futuro inmediato ", indicó el mencionado comunicador en redes sociales. De inmediato, los hinchas comenzaron a especular con cuál podría ser la institución deportiva que ha despertado su interés en el portero nacional. Aunque podemos darte algunas pistas.

Carlos Cáceda es de los porteros peruanos más destacados.

¿Dónde jugará Carlos Cáceda el 2027?

Sporting Cristal estuvo interesado hace unos meses en sus servicios, con el objetivo de que compita por la titularidad junto a Diego Enríquez; sin embargo, no terminó concretándose su llegada. Algo similar sucedió con Alianza Lima, que buscó hacerse con sus servicios y ahora, que Alejandro Duarte ha presentado un bajón en su nivel a raíz de ciertos bloopers, podría volver a la carga para ficharlo.

No obstante, hay un detalle a tener en cuenta: su pasado. Carlos Cáceda está fuertemente ligado a Universitario de Deportes y perfectamente puede ser opción en Ate. Los merengues han alternado bastante de arquero durante esta campaña, entre Diego Romero y Miguel Vargas, y podría ser que requieran a un arquero de renombre en el fútbol peruano para todo el 2027.