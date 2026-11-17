Christian Ramos es recordado por todos los hinchas de Alianza Lima como un futbolista que se ha confesado como fiel seguidor del club y a la vez por su paso en el club al haber salido campeón. Sin embargo, en una reciente entrevista, el defensor peruano se rindió en elogios ante Universitario de Deportes.

Christian Ramos, campeón con Alianza Lima, elogió a Universitario

En conversación con el programa 'Silguz Podcast' de Radio Planicie, Ramos fue consultado sobre su llegada a Universitario a mediados del 2019 y no dudó en elogiar al club como un equipo grande y a la hinchada afirmando que fue bien tratado.

Además, la ‘Sombra’ señaló que, antes de fichar por el equipo crema, creía que sería mal recibido por la afición; sin embargo, en poco tiempo logró ganarse su respeto, motivo por el que ahora los elogia y les guarda consideración.

Video: Silguz Podcast

“Siempre he dicho que soy hincha de Alianza Lima. Sin embargo, cuando llegó la propuesta de Universitario, me pregunté por qué no aceptar, si se trata de un club grande. Al principio, cuando llegué a la 'U', tenía cierto temor por la hinchada, pero la verdad es que me recibieron de la mejor manera. Les tengo mucho respeto a los hinchas cremas porque siempre me brindaron su apoyo. Además, a mi familia la trataron de maravilla”, aseguró.

¿Cómo le fue a Christian Ramos en Universitario de Deportes?

Christian Ramos llegó a Universitario de Deportes en agosto de 2019 mediante un préstamo procedente de Al-Nassr. Durante su etapa en el club, disputó 13 partidos oficiales entre el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Bicentenario. Al cierre de la temporada, el defensor regresó a la institución árabe.