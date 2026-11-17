Alianza Lima clasificó a la gran final de la Liga 1 2026, donde se encuentra esperando un rival que saldrá entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. En medio de ello, los blanquiazules se llevaron una terrible noticia al conocer que uno de sus principales elementos se encuentra lesionado y se perderá la recta final del Torneo Clausura. Descubre quién es.

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Como sabemos, previamente, la periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó que Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marcos Huamán no jugarán ante FC Cajamarca en el último compromiso de la temporada regular. Sin embargo, ahora, revelaron otro jugador que también se ausentará del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, y se trata de un defensor experimentado.

De acuerdo con el comunicador Gerson Cuba, quien se pronunció con un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter, Nicolás Díaz será baja este fin de semana por un desgarro. Al parecer la lesión no es de gravedad, pero Pablo Guede no lo hará viajar para evitar riesgos innecesarios de cara a la definición de la Liga 1 2026.

Nicolás Díaz se perderá el partido con FC Cajamarca.

" Nicolás Díaz sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima para el duelo ante F.C. Cajamarca. El defensor central ya trabaja en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las finales ", indicó el mencionado periodista en redes sociales. De esta forma, Alianza Lima tampoco contará con el central chileno ante FC Cajamarca.

Trayectoria de Nicolás Díaz

Estos han sido sus clubes: