A poco de culminar el Torneo Clausura y aunque ya sin chances de ganar este campeonato corto, lo cierto es que Alianza Lima es el único clasificado a la gran final donde buscará el título nacional y espera en balcón por su rival; además, tras asegurar el primer lugar del Acumulado, sí o sí cerrará la llave en el estadio Alejandro Villanueva. Falta definir si habrá semifinales previamente o se jugará la definición de forma directa.

De acuerdo con el calendario establecido por la organización del campeonato, el cronograma de la definición depende directamente de lo que ocurra en la última jornada del Clausura. Si se produce una final directa —escenario que solo se daría frente a Universitario de Deportes, siempre y cuando los 'Cremas' ganen el certamen corto o que Sport Huancayo se lo adjudique sin ubicarse entre los ocho primeros del Acumulado—, el partido de ida se disputará el 28 o 29 de noviembre y la revancha será el 6 de diciembre.

Por el contrario, si se debe disputar una semifinal previa, las fechas de la gran final se trasladarán al 6 y 13 de diciembre. Este último escenario es el que resulta más favorable en lo deportivo para el cuadro 'blanquiazul', ya que llegaría descansado a la cita cumbre mientras su eventual oponente acumularía un mayor desgaste físico y hasta emocional por afrontar una llave eliminatoria a ida y vuelta adicional.

Precisamente pensando en ese potencial desenlace del próximo 13 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, comienzan a conocerse detalles claves sobre la programación del choque decisivo en La Victoria. Según reveló la periodista Jessica Barrios en su cuenta de X, todo apunta a que el partido de vuelta se disputará en horas de la tarde y por un pedido de la casa televisiva.

Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute

"La segunda final de la Liga 1 2026 se jugará en Matute, el domingo 13 de diciembre, a las 3.30 p. m. El horario responde a la programación televisiva. La definición del título se cerrará en casa de Alianza Lima", escribió la citada comunicadora, quien fue jefa de prensa de la institución victoriana durante 10 años.

De confirmarse esta programación diurna, marcaría un quiebre total respecto a lo ocurrido en las últimas temporadas, donde las definiciones por el título nacional en la capital se disputaron habitualmente en horario nocturno. Asimismo, este compromiso tendrá un condimento especial para Alianza Lima, que volverá a disputar una final nacional por primera vez desde la temporada 2023 —edición en la que cayó frente a Universitario— y que, paradójicamente, también tuvo su partido de cierre en condición de local en Matute.