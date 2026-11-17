Alianza Lima es uno de los clubes más importantes de Perú y Sudamérica, con una enorme cantidad de hinchas alrededor del mundo gracias a su popularidad. Por ello, los aficionados se emocionaron al darse cuenta de que el elenco blanquiazul se hizo con un tremendo récord que por casi 20 años le fue esquivo al Perú. Esta hazaña involucra a Lionel Messi, una de las leyendas más grandes del balompié internacional.

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Resulta que, como muchos recuerdan, en la Noche Blanquiazul de esta temporada los dirigidos por Pablo Guede se presentaron ante su público en un histórico partido ante Lionel Messi, que llegó junto al Inter Miami. El duelo se realizó en el Estadio Alejandro Villanueva y fue una fiesta total, la cual terminó con goleada de los íntimos por 3-0, con goles de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Luis Ramos.

Alianza Lima obtuvo un logro que involucra a Lionel Messi

Este no es un detalle menor, ya que gracias a ello Alianza Lima se convirtió en el primer equipo de Perú en poder derrotar al ídolo de la selección argentina en un partido. Esto desde el 2007, cuando fue la primera vez que la 'Pulga' se enfrentó a la selección peruana en la Copa América de dicho año. Por ello, en casi dos décadas los de Matute han sido los únicos en lograr derrotar a 'Leo'.

Lionel Messi el día que enfrentó a Alianza Lima en Matute.

Recordemos que Universitario de Deportes lo enfrentó en un amistoso en el 2025, pero este quedó igualado sin goles y en penales ganó Inter Miami. Por su parte, la selección peruana rivalizó con la Albiceleste de Lionel Messi en cinco Eliminatorias Conmebol, donde obtuvo cuatro empates y seis derrotas. Mientras que en la Copa América solo se vieron en una ocasión, con derrota para la Bicolor.

Por ello, la única vez en su historia que la 'Pulga' sucumbió ante un combinado peruano fue cuando chocó con Alianza Lima en Matute y encima terminó en goleada 3-0 a favor de los blanquiazules. Si bien el astro del fútbol mundial aún no se retira, es poco probable que vuelva a enfrentarse con la Blanquirroja o con alguna institución deportiva de nuestro país.