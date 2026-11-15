Los jugadores más valiosos del mundo cuando salió GTA V: Messi y Cristiano Ronaldo encabezaban la lista

La expectativa por la llegada de GTA VI ha despertado la nostalgia de muchos aficionados a los videojuegos, especialmente de aquellos que recuerdan el lanzamiento de GTA V en 2013. Han pasado más de 10 años desde entonces y el fútbol también ha cambiado considerablemente. Por ello, resulta interesante recordar quiénes eran los jugadores más valiosos del mundo cuando el popular videojuego de Rockstar Games llegó al mercado.

Los jugadores más valiosos del mundo cuando salió GTA V

En aquel momento, Lionel Messi, en el Barcelona y Cristiano Ronaldo, en el Real Madrid, dominaban el panorama futbolístico. De acuerdo con los datos extraídos del portal Transfermarkt, el argentino ocupaba el primer lugar con un valor de mercado de 120 millones de euros, mientras que el portugués aparecía en la segunda posición con 100 millones de euros.

El podio lo completaba Gareth Bale, quien tenía una cotización de 80 millones de euros y defendía la camiseta del Madrid. Detrás de él aparecía Andrés Iniesta, figura del Barza, con un valor de 70 millones de euros. Por su parte, Wayne Rooney, referente del Manchester United, ocupaba el quinto puesto con una valoración de 65 millones de euros.

Los jugadores más valiosos del mundo cuando salió GTA V. Foto: Transfermarkt

La lista también incluía a otras grandes figuras del fútbol mundial. Edinson Cavani y Radamel Falcao compartían una valoración de 60 millones de euros, mientras que Cesc Fàbregas, Neymar y Mesut Özil cerraban el top 10 con 50 millones de euros cada uno. Una muestra del talento que destacaba en el fútbol internacional durante aquella época.

Gareth Bale era el tercer jugador más caro del mundo. Foto: Marca Usa

Ahora, con la expectativa por el lanzamiento de GTA VI este jueves 19 de noviembre, recordar este ranking permite observar cuánto ha cambiado el panorama futbolístico desde 2013. Messi y Ronaldo eran los nombres que lideraban el mercado en aquel entonces, en una generación que dejó huella y que ahora forma parte de la nostalgia de los aficionados.