River Plate vs. Inter Miami con Lionel Messi: fecha, estadio y figuras del amistoso internacional

La noticia que ilusiona al fútbol argentino finalmente se hizo realidad. River Plate e Inter Miami confirmaron un amistoso internacional que tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien regresará a Buenos Aires para disputar un encuentro en uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera. El anuncio fue realizado este viernes 13 de noviembre por ambos clubes, generando gran expectativa entre los aficionados que esperan volver a disfrutar del astro argentino en su país.

¿Cuándo juega River Plate vs. Inter Miami?

El amistoso entre River Plate e Inter Miami se disputará el martes 19 de enero de 2027, como parte de la pretemporada del conjunto estadounidense. La fecha fue confirmada oficialmente mediante las publicaciones de ambas instituciones en sus redes sociales.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Inter Miami?

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate. La presencia de Messi tendrá un significado especial, pues regresará al mismo estadio donde disputó su último partido con la selección argentina, el pasado 6 de octubre, en el amistoso frente a Benín.

River Plate recibe a Inter Miami en el Monumental de Buenos Aires.

¿Qué figuras estarán en el partido de River Plate vs. Inter Miami?

El amistoso reunirá a importantes nombres del fútbol mundial. Según el anuncio oficial del Inter Miami, estarán presentes figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro. Asimismo, se mencionó a Nicolás Otamendi y Thiago Almada entre los protagonistas destacados del encuentro. La reunión de futbolistas de trayectoria internacional convierte este compromiso en un espectáculo que despertará el interés de los aficionados argentinos y de seguidores de ambos equipos en diferentes partes del mundo.

Más allá del atractivo deportivo, este encuentro tendrá un componente histórico para Lionel Messi: será la primera vez que dispute un partido a nivel de clubes en territorio argentino. Aunque jugó en el Monumental en numerosas oportunidades con la selección nacional, nunca había tenido la oportunidad de presentarse en el país defendiendo la camiseta de uno de sus equipos profesionales. Por ahora, los clubes anunciaron que próximamente brindarán más detalles sobre la organización, las actividades previstas y la venta de entradas.