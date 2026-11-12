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Argentina vs. Uruguay EN VIVO: cuándo juegan, horario y qué canal transmite el amistoso

Argentina vs. Uruguay chocan en Buenos Aires por un amistoso internacional de fecha FIFA. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
Argentina vs. Uruguay juegan este viernes por un partido amistoso de fecha FIFA.
Argentina vs. Uruguay juegan este viernes por un partido amistoso de fecha FIFA. | Foto: Composición de Libero
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Las selecciones Argentina vs. Uruguay juegan EN VIVO este viernes 13 de noviembre un partido amistoso internacional de fecha FIFA en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Ambos equipos protagonizarán uno de los clásicos sudamericanos más importantes, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports y AUF TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de un año y medio, las selecciones de Argentina y Uruguay volverán a verse las caras en una cancha de fútbol. El último antecedente entre ambos países se dio en marzo de 2025, fecha en que la 'Albiceleste' venció por la mínima diferencia a los 'Charrúas'. El único gol del partido fue anotado por Thiago Almada en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias 2026.

La selección argentina iniciará un nuevo camino sin la presencia de Lionel Messi, quien jugó su último partido el pasado octubre ante Benín. Por su parte, Uruguay viene de menos a más desde que Diego Forlán asumió la dirección técnica, ya que acumula dos victorias y una derrota.

Argentina vs. Uruguay: horario del partido amistoso

Si te gusta ver los partidos amistosos internacionales y deseas sintonizar el clásico entre las selecciones de Argentina y Uruguay, en el marco de la fecha FIFA, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 17:00 horas
  • Perú: 18:00 horas
  • Colombia: 18:00 horas
  • Ecuador: 18:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 18:00 horas
  • Bolivia: 19:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas
  • Argentina: 20:00 horas
  • Uruguay: 20:00 horas
  • Brasil: 20:00 horas
  • Chile: 20:00 horas
  • Paraguay: 20:00 horas
  • España: 24:00 horas

¿Dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Uruguay?

  • Argentina: Telefe y TyC Sports
  • Uruguay: AUF TV y Antel TV
  • Perú y resto de Sudamérica: TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos y Puerto Rico: VIX Premium
  • España: Vamos, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus

Argentina vs. Uruguay: pronóstico y cuánto paga en apuestas

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Stake1.573.905.80
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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