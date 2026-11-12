Se viene el amistoso internacional entre Argentina vs Uruguay, que se realizará en La Bombonera y nos permitirá vivir una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. A continuación, horarios y canales para que no te pierdas este duelo de dos gigantes del fútbol sudamericano.

¿Dónde juega Argentina vs Uruguay?

El encuentro Argentina vs Uruguay se jugará este viernes 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

¿A qué hora juega Argentina vs Uruguay?

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.00 horas

Bolivia y Venezuela: 19.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 18.00 horas

México y Honduras: 17.00 horas

Estados Unidos: 18.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 15.00 horas (Los Ángeles / PST)

España: 00.00 horas (del día siguiente / CET)

¿Dónde ver Argentina vs Uruguay?

El partido será transmitido en territorio argentino por Televisión Pública, Telefe y TyC Sports. Además, puedes verlo ONLINE en las plataformas TyC Play y mitelefe.

Argentina vs Uruguay en amistoso internacional: previa

Las selecciones de Argentina y Uruguay protagonizarán una nueva edición del Clásico del Río de la Plata en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, en un duelo amistoso internacional que servirá como preparación clave de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030. El encuentro en Buenos Aires marcará una prueba de fuego para ambas potencias sudamericanas, que atraviesan importantes procesos de reestructuración institucional y deportiva.

Por el lado local, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni —quien tiene encaminada su continuidad al frente del cuerpo técnico— inicia una nueva etapa tras el cierre de la histórica era de Lionel Messi, retirado de la Albiceleste luego de 21 años de trayectoria. En sus presentaciones recientes, el seleccionado subcampeón del mundo superó sin inconvenientes a Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0), por lo que el cruce ante la Celeste aparece como un examen de mayor jerarquía competitiva para medir su renovación.

Argentina se mide con Uruguay en La Bombonoera

En la vereda opuesta estará un combinado uruguayo en pleno proceso de recambio tras su sorpresiva eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Con Diego Forlán asumiendo el mando como entrenador, Uruguay arriba a territorio argentino luego de completar una exigente gira asiática en la que cayó 3-1 frente a Japón y posteriormente se recuperó goleando 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India, buscando consolidar su nueva base futbolística en un escenario siempre hostil.