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Colombia vs Chile EN VIVO por amistoso internacional: pronósticos, horarios y dónde ver
Sigue el partido Colombia vs Chile EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA que se juega en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali.
Sigue el partido entre Colombia vs Chile EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA este viernes 13 de noviembre, a partir de las 19.00, horario colombiano y 21.00 en territorio chileno. Este prometedor duelo se disputará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y promete mucha emoción de principio a fin.
Colombia vs Chile: previa del partido
La selección de Colombia regresa a Cali para reencontrarse con su público después de 18 años y disputar un atractivo compromiso internacional. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Chile este viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA que servirá como termómetro competitivo para ambas escuadras sudamericanas.
El recinto vallecaucano volverá a vestir sus mejores galas para recibir al combinado nacional luego de casi dos décadas de ausencia. La última presentación de Colombia en esta ciudad se remonta al recordado duelo frente a Nigeria, partido que terminó con victoria 1-0 para los cafeteros gracias a una anotación de Radamel Falcao García.
Colombia enfrentará a Chile en Cali por amistoso internacional
Más allá del resultado deportivo, el encuentro tendrá un profundo significado solidario. La iniciativa busca aportar directamente a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico que sacudió al país en agosto pasado, por lo que la totalidad de los recursos obtenidos por la venta de entradas de la taquilla se entregará para apoyar a quienes sufrieron las consecuencias de la tragedia.
Por su parte, la selección chilena buscará imponer condiciones en territorio colombiano y consolidar su idea futbolística. Los dirigidos por Nicolás Córdova se presentarán en Cali tras completar en la última ventana de selecciones una gira por Norteamérica, donde registraron dos derrotas ante Canadá y Estados Unidos a finales de septiembre, y lograron recomponer el camino con un sólido triunfo por 2-0 contra México a inicios de octubre.
Colombia vs Chile: horarios
- Colombia, Perú y Ecuador: 19.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.00 horas
- México y Honduras: 18.00 horas
- Estados Unidos: 19.00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 16.00 horas (Los Ángeles / PST)
- España: 01.00 horas (del día siguiente / CET)
Colombia vs Chile: dónde ver
En territorio colombiano el partido lo puedes ver en Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y ditu. Asimismo, en Chile estará disponible por la señal de Mega y Mega 2.
Colombia vs Chile: últimos partidos
- Colombia 4-0 Chile | Eliminatorias Mundial 2026
- Chile 0-0 Colombia | Eliminatorias Mundial 2026
- Colombia 3-1 Chile | Eliminatorias Qatar 2022
- Chile 2-2 Colombia | Eliminatorias Qatar 2022
- Colombia 0-0 Chile | Amistoso de 2019
Colombia vs Chile: alineaciones probables
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez.
Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.
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