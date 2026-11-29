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Richard Pellejero dio rotundo calificativo a Universitario tras semifinal de ida de la Liga 1
Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, salió al frente para lanzar un fuerte calificativo a Universitario de Deportes luego de la primera semifinal de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes empató 0-0 ante Sport Huancayo por la semifinal de ida de la Liga 1 2026 y tras el término del encuentro, Richard Pellejero, entrenador del cuadro huancaíno, habló sobre el encuentro y dejó un duro calificativo al club crema.
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Richard Pellejero, técnico de Sport Huancayo, dio fuerte calificativo a Universitario tras la primera semifinal de la Liga 1 2026
Pellejero calificó a Universitario como un club grande, de notable jerarquía, que consiguió plantearle un partido a un Sport Huancayo que llegaba en buena racha tras imponerse por 4-1 en la jornada anterior de la Liga 1.
Para el técnico del conjunto de Huancayo, el equipo crema se fortaleció después de las dos expulsiones, que impidieron que sus jugadores desarrollaran la estrategia que habían preparado antes del partido para buscar el triunfo en la semifinal.
“Es difícil analizar el partido cuando tienes dos jugadores menos. Ya de por sí, era un partido complicado ante un equipo duro y grande. Estamos jugando unas semifinales. No fuimos el mismo equipo de la semana pasada. Creo que los nervios, la adrenalina y las situaciones que se presentan en el momento terminan afectando la estrategia del partido. Tener dos jugadores menos en apenas media hora no es fácil, y más contra la 'U'”, afirmó el entrenador.
¿Cuándo volverán a jugar Universitario y Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026?
La semifinal de vuelta de la Liga 1 2026 entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se disputará el viernes 4 de diciembre, a las 8.30 p. m., en el Estadio Monumental de Ate. El partido podrá verse a través de la señal de L1MAX.
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