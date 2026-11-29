La historia de una familia colombiana ha generado preocupación en Estados Unidos. Nancy Mirella Velásquez, madre de tres jóvenes de 19 años detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alabama, falleció esta semana en Colombia sin lograr verlos en libertad. La mujer había sido deportada en julio y, poco después, recibió un diagnóstico de cáncer de estómago.

¿Qué pasó con la madre de los trillizos colombianos detenidos por ICE en Alabama?

Según relató Velásquez a N+ Univision, permaneció cinco meses bajo custodia de ICE, antes de ser deportada a Colombia en julio de 2026. Dos días después de llegar al país, recibió un diagnóstico de cáncer de estómago. Durante ese periodo, la enfermedad avanzó mientras recibía atención médica.

Días antes de su fallecimiento, la mujer despertó de cuidados intensivos y expresó su deseo de volver a ver libres a sus hijos. En un video difundido por N+ Univision, manifestó: "Estoy acá a la espera de que me digan que mis hijos son libres". También compartió el dolor que sentía al pensar en ellos: "Solamente de pensar en ellos me lleno de tristeza".

¿Por qué los tres colombianos permanecen detenidos por ICE en Estados Unidos?

Los trillizos, de 19 años, fueron arrestados por agentes migratorios durante una parada de tránsito en Alabama, cuando se dirigían a su centro de trabajo. Un amigo que viajaba con ellos también fue detenido. Aunque los jóvenes cuentan con permisos de trabajo vigentes hasta 2030, posteriormente fueron trasladados a un centro de detención en Luisiana, donde permanecen a la espera de una resolución sobre su solicitud de asilo político.

La situación económica de la familia también se complicó. Los hermanos habrían dejado sus estudios para ayudar a cubrir los gastos del tratamiento contra el cáncer de su madre. Además, sus familiares necesitan más de 75.000 dólares para conseguir representación legal y continuar con el proceso migratorio.

El fallecimiento de Nancy Mirella Velásquez deja a los tres jóvenes a la espera de una respuesta sobre su futuro en Estados Unidos, mientras afrontan el dolor de haber perdido a su madre sin haber podido reunirse con ella.