Los viajes por el Día de Acción de Gracias podrían generar preocupación entre las comunidades migrantes de Estados Unidos. Abogados de inmigración advierten que el ICE podría detener a pasajeros en los aeropuertos, incluso si cuentan con permisos de trabajo vigentes, solicitudes de asilo pendientes o trámites para obtener la residencia permanente. La alerta también se extiende a quienes tienen previsto realizar vuelos nacionales durante Thanksgiving.

¿Por qué ICE podría detener a inmigrantes en los aeropuertos durante Thanksgiving?

La advertencia surge tras varios arrestos que han generado preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos. Según información difundida por CiberCuba, cada vez más abogados recomiendan a sus clientes evitar los viajes en avión, a menos que sean estrictamente necesarios, debido a los riesgos que podrían enfrentar durante los controles en los aeropuertos.

El elevado flujo de viajeros por Acción de Gracias también genera preocupación. Según las proyecciones de la AAA, 81,5 millones de personas se desplazarán entre el 24 y el 30 de noviembre, de las cuales cerca de 5,96 millones tomarán vuelos nacionales. Orlando, Fort Lauderdale y Miami destacan entre los destinos más concurridos. En paralelo, seis representantes del Puerto de Seattle solicitaron al Congreso medidas legislativas para evitar posibles detenciones en los aeropuertos.

El pronunciamiento se produjo después de que agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a un padre mexicano y a su hija el sábado 21 de noviembre, cuando ambos se encontraban en la zona de embarque de un vuelo con destino a Los Ángeles.

Su abogada, Olia Catala, explicó a la emisora KUOW que ambos ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2015, tenían permisos de trabajo vigentes y mantenían solicitudes de asilo en trámite. Además, la joven había iniciado un proceso para obtener la residencia permanente por su matrimonio con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que ambos permanecieron en el país más tiempo del permitido por sus visas.

Otro caso que generó preocupación fue el de Eva Yi Xie, investigadora china de la Universidad de Princeton, quien fue detenida el 19 de noviembre en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Según su representante legal, la académica tenía una solicitud de asilo pendiente.

¿Qué inmigrantes corren mayor riesgo de ser detenidos por ICE en los aeropuertos durante el Día de Acción de Gracias?

La ACLU y Asian Law Caucus advierten que ciertos grupos de inmigrantes deben tomar mayores precauciones antes de viajar en avión dentro de Estados Unidos. Entre quienes podrían estar más expuestos a controles y detenciones figuran:

Inmigrantes indocumentados : quienes no cuentan con un estatus migratorio vigente en Estados Unidos.

: quienes no cuentan con un estatus migratorio vigente en Estados Unidos. Personas con órdenes de deportación : incluso si las resoluciones fueron emitidas hace varios años.

: incluso si las resoluciones fueron emitidas hace varios años. Solicitantes de asilo y residencia permanente : quienes tienen expedientes pendientes, pero no disponen de otro estatus legal vigente.

: quienes tienen expedientes pendientes, pero no disponen de otro estatus legal vigente. Beneficiarios de TPS, DACA o parole : especialmente aquellos cuyas protecciones migratorias vencieron o fueron revocadas.

: especialmente aquellos cuyas protecciones migratorias vencieron o fueron revocadas. Residentes permanentes y otros inmigrantes con antecedentes: personas que registran determinados antecedentes penales o arrestos previos.

En este contexto, contar con un permiso de trabajo vigente o tener un trámite migratorio pendiente no garantiza estar exento de una posible intervención del ICE.

Por ello, ante los viajes por el Día de Acción de Gracias, los abogados recomiendan que los inmigrantes en Estados Unidos revisen su situación migratoria y consulten con un especialista antes de abordar un vuelo. Esta precaución es especialmente importante para quienes tienen procesos pendientes o antecedentes que podrían afectar su permanencia en el país.

¿Por qué los inmigrantes también corren riesgo en vuelos nacionales?

Las detenciones no preocupan únicamente a quienes viajan al extranjero. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comparte información de los pasajeros con el ICE, de acuerdo con un convenio establecido en mayo de 2025 y divulgado posteriormente por la organización American Oversight.

Según CBS News, esta colaboración también contempla el intercambio de información sobre personas sospechosas de cometer infracciones civiles en materia migratoria. Por ello, los pasajeros de vuelos nacionales dentro de Estados Unidos también podrían enfrentar intervenciones del ICE.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) expresó su preocupación por el incremento de arrestos de pasajeros en vuelos nacionales. En esa misma línea, la abogada Ana Valenzuela advirtió que contar con un permiso de trabajo o tener una solicitud migratoria pendiente no garantiza protección frente a una detención o un proceso de deportación.

Aunque las autoridades federales no han confirmado ningún operativo especial por Thanksgiving, los responsables aeroportuarios de Seattle recomendaron a los pasajeros que no sean ciudadanos estadounidenses consultar con sus abogados antes de viajar.