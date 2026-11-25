Universitario de Deportes no quiere quedarse atrás en el mercado de pases y ya empieza a evaluar alternativas para reforzar su plantel de cara a la temporada 2027. En medio de la planificación deportiva, un joven futbolista que milita en el fútbol chileno habría despertado el interés de la institución merengue: se trata de Matías Bordón.

Universitario busca dar el batacazo con fichaje de mediocentro chileno

De acuerdo con la información difundida por el portal Fut Chile, Matías Bordón aparece en la órbita de Universitario como una posible alternativa para fortalecer el mediocampo. El futbolista tiene 18 años, nació en Chile y actualmente pertenece a Deportes Concepción U21, donde llegó después de formarse en las divisiones menores de Universidad Católica.

Aunque es identificado principalmente como defensor central, también cuenta con condiciones para desempeñarse como volante mixto. Precisamente, esa polifuncionalidad es una de sus características, pues le permite aportar tanto en labores defensivas como en la salida del equipo.

" Su futuro podría estar lejos de Chile: Universitario de Deportes de Perú tendría interés en hacerse con sus servicios, una posibilidad que podría abrirle las puertas para continuar su desarrollo en el fútbol peruano ", dio a conocer el portal.

Universitario busca dar el batacazo con fichaje Matías Bordón. Foto: IG

Matías Bordón representa a la selección peruana sub 20

Un detalle importante en la historia del futbolista es su vínculo con el Perú. Gracias a su abuelo peruano, Bordón pudo obtener la nacionalidad y comenzó a formar parte del proceso de las selecciones juveniles de la Bicolor. De hecho, ya recibió convocatorias para integrar la Sub-20 dirigida por Thiago Kosloski.

Los números de Matías Bordón en la temporada 2026

Durante la presente temporada, el futbolista tuvo la oportunidad de dar sus primeros pasos en el fútbol profesional con Deportes Concepción. Su debut se produjo el 28 de junio de 2026, cuando ingresó en el encuentro frente a Deportes Puerto Montt por la Copa Chile. Según los registros estadísticos disponibles, Bordón suma una aparición oficial en el primer equipo, con cinco minutos disputados. Por ahora, es un futbolista en etapa de formación que busca consolidarse y seguir creciendo en el fútbol chileno.