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Partidos de hoy, miércoles 25 de noviembre: programación, horarios y cómo ver fútbol GRATIS
Este miércoles 25 de noviembre se disputarán emocionantes partidos en la Champions League, Liga Profesional Argentina, Brasileirao y Liga MX. ¡No te lo pierdas!
Se nos viene una jornada con vibrantes encuentros. Este miércoles 25 de noviembre tendremos duelos de Champions League, Liga Profesional Argentina, Brasileirao, Liga MX, entre otros encuentros. Repasa la agenda deportiva con los principales partidos de hoy.
PUEDES VER: Barcelona vs. Sabah EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Sabah FC vs Barcelona
|ESPN, Disney+
|12:45
|Slavia Praga vs Villarreal
|ESPN 2, Disney+
|15:00
|Atlético Madrid vs Viking
|ESPN 3, Disney+
|15:00
|Brujas vs Liverpool
|ESPN 2, Disney+
|15:00
|Inter vs Stuttgart
|ESPN 4, Disney+
|15:00
|Lille vs Bayern Múnich
|ESPN, Disney+
|15:00
|PSG vs AS Roma
|ESPN 5, Disney+
|15:00
|Shakhtar vs Fenerbahce
|Disney+
|15:00
|Sporting Lisboa vs Manchester United
|Disney+, ESPN 7
Partidos de hoy por Copa Perú
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Minas Pamputa vs Cajabamba
|Bicolor+
|15:00
|Viargoca vs Tiro
|Bicolor+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Boca Juniors vs Independiente Rivadavia
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Atlético Mineiro vs Corinthians
|Fanatiz
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Toluca vs Atlas
|Canal 5, Azteca 7, TUDN
|22:10
|Monterrey vs América
|Canal 5, Azteca 7, TUDN
Partidos de hoy por Liga Betplay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Independiente vs Once Caldas
|Win+ Fútbol, RCN Nuestra Tele
|20:30
|Atlético Nacional vs Independiente Medellín
|Win+ Fútbol, RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Barcelona SC vs Independiente del Valle
|Zapping Sports, Zapping
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Real Potosí vs Always Ready
|Entel Gol
Partidos de hoy por Copa Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Deportivo Táchira vs Carabobo
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Horarios corresponden a Perú.
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