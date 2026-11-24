Universitario de Deportes no solo está concentrado en conseguir su clasificación a la final de la Liga 1 2026, sino que también trabaja en la planificación de su plantel para la próxima temporada. En ese contexto, desde Ecuador dieron a conocer que el equipo crema tendría en sus planes incorporar a un delantero que viene destacando en el fútbol peruano: estamos hablando de Daniel Porozo, actual figura de Sport Huancayo.

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Prensa de Ecuador reveló que Universitario se perfila a fichar a delantero ecuatoriano

En los últimos días trascendió que Universitario tendría avanzadas las gestiones para incorporar al mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo y al lateral nacional Mathías Llontop. Sin embargo, ambos no serían las únicas opciones que maneja la institución para reforzar su equipo de cara al 2027.

Daniel Porozo se perfila como nuevo delantero de Universitario, según prensa ecuatoriana

De acuerdo con el portal ecuatoriano 'MrOFFSIDER', Universitario habría colocado a Daniel Porozo entre sus principales objetivos para el próximo mercado de fichajes. El atacante ha sido uno de los futbolistas más destacados de Sport Huancayo y tuvo una actuación importante en la campaña que permitió al equipo huancaíno conquistar el Torneo Clausura.

"Daniel Porozo, figura del Sport Huancayo campeón del Clausura peruano, es una prioridad para Universitario. El delantero ecuatoriano, con pasado en Libertad y Leones, analizará un posible traspaso cuando termine la disputa por el título anual en Perú", informó el citado medio.

De esta manera, el nombre de Porozo aparece como una alternativa para potenciar el ataque crema en la próxima campaña. Una particularidad de esta posible operación es que el delantero actualmente defiende los colores de Sport Huancayo, equipo al que Universitario deberá enfrentar en las semifinales de los playoffs por un lugar en la definición del campeonato nacional.

¿Cómo le va a Daniel Porozo en Sport Huancayo?

Daniel Porozo llegó a Sport Huancayo para disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, desde ese momento, se consolidó como una de las figuras del equipo gracias a su buena cuota goleadora en apenas 17 encuentros jugados. En total, el delantero ecuatoriano suma 6 anotaciones.