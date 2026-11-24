Sport Huancayo y Universitario de Deportes se enfrentarán en semifinales de ida y vuelta en busca de lograr su pase a la gran final por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, a tan solo días de este enfrentamiento, se conoció que puede haber un cambio de escenario luego de discrepancias entre las autoridades para otorgar las garantías pertinentes, especialmente por haber incumplido con la disposición de no utilizar la tribuna de oriente en el último encuentro.

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Semifinal de Sport Huancayo vs Universitario en riesgo de cambiar de estadio

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta indicó que hay posturas diferentes entre el ‘Rojo Matador’, las autoridades de Junín y el IPD, por las próximas horas se realizará una reunión para definir las medidas a tomar para la primera semifinal.

“ Hay una postura distante en lo que dice Huancayo y lo que dice el IPD. Huancayo considera que lo que dice el IPD es muy diferente a lo que dice la Prefectura y Defensa Civil. Para Huancayo el certificado de DISEDE, que es para la tribuna de occidente, está mal ejecutado, para ellos vale lo que dicen las autoridades de Junín. Habrá una reunión”, sostuvo.

En esa línea, el periodista Paul Pérez reveló que por el momento no se han dado las garantías para que el partido de Sport Huancayo y Universitario se dispute en el IPD de Huancayo.

Estadio IPD Huancayo en riesgo de no albergar la semifinal de Sport Huancayo vs Universitario

“Hay una molestia de parte de la gente del IPD, porque consideran una desobediencia y riesgoso lo que se dio en el partido. Se informó que el estadio tenía problemas y se había indicado solo jugar el partido con la tribuna occidente y no la tribuna oriente. Entiendo que la reunión es para evitar que se repita, porque todavía no hay garantías ”, manifestó.

Posteriormente, el propio Peralta reafirmó que hay discrepancias entre Sport Huancayo y el IPD por lo sucedido, lo que pone en riesgo las garantías y hay posibilidad de que el partido se dispute en su estadio habitual.

“ Desde Huancayo confirman que hay discrepancias con el IPD. El IPD se ha mostrado muy molesto por lo que ha pasado, porque ellos son los que alquilan el estadio . Si hubiera habido una tragedia ellos también tienen responsabilidad. En Huancayo consideran que el IPD de Huancayo tampoco los están escuchando. Hay una discrepancia”, concluyó.

Sport Huancayo y los estadios alternos para la semifinal ante Universitario

De concretarse esta dura medida, Sport Huancayo está obligado a evaluar un nuevo estadio para ejercer su localía en la primera semifinal ante Universitario. Por el momento, el ‘Rojo Matador’ tiene como escenario alternativo al Estadio Unión Tarma.

Cabe señalar que Gustavo Peralta recalcó que, si en caso el IPD Huancayo no quede habilitado, el partido se disputará sí o sí en una ciudad de altura.