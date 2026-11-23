El futuro de Joao Grimaldo podría dar un giro inesperado en el fútbol internacional. El extremo peruano, que actualmente pertenece al Sparta Praga de República Checa, está cerca de abandonar la institución europea debido a su poca continuidad, reveló el portal norteamericano 'Markaj News'. En medio de este complicado panorama para el ex Sporting Cristal, un equipo de la Liga MX apareció como una alternativa para el futbolista de 23 años, quien podría reencontrarse con un viejo conocido del fútbol peruano.

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La información fue difundida por dicha cuenta internacional, que reveló que el conjunto checo estaría evaluando rescindir el contrato del atacante nacional. Esta situación se produciría después de importantes cambios en la estructura deportiva del Sparta Praga, que este lunes 23 de noviembre anunció la salida del entrenador Brian Priske y del director deportivo Tomás Rosicky.

Uno de los puntos más llamativos del reporte es el posible destino del exjugador de Sporting Cristal. Necaxa de México estaría preparando una propuesta para incorporar a Grimaldo, según el citado medio. El equipo mexicano es dirigido por Juan Reynoso, entrenador que hizo debutar internacionalmente al extremo peruano en 2023, cuando se encontraba al mando de la selección peruana.

"El extremo del Sparta Praga, Joao Grimaldo, abandonará el equipo checo. Según fuentes, el club está a punto de rescindir el contrato del peruano tras el despido de Brian Priske y Tomás Rosicky. Informes internos indican que el equipo de la Liga MX, Necaxa, está preparando un movimiento por el jugador de 23 años", se lee en la cita.

Revelan futuro de Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal.

En cuanto al presente de Necaxa, el panorama tampoco ha sido sencillo. Los Rayos terminaron el Apertura 2026 lejos de los primeros lugares y con la necesidad de mejorar su rendimiento para la siguiente campaña. Juan Reynoso asumió el equipo en septiembre y tiene contrato hasta diciembre de 2027, por lo que la posible incorporación de Grimaldo representaría una alternativa para reforzar su ofensiva.

Joao Grimaldo y sus números en Sparta Praga durante el 2026

La situación deportiva de Joao Grimaldo ha ido de más a menos en los últimos meses. El atacante no consiguió consolidarse en el primer equipo del Sparta Praga y perdió protagonismo hasta tener que disputar encuentros con la filial, que compite en la Tercera División del fútbol checo. De hecho, en la actual temporada 2026-27 todavía no registra minutos oficiales en la liga principal.

Según los registros de Opta, Grimaldo acumula 11 partidos, 404 minutos, un gol y una asistencia con el primer equipo del Sparta Praga desde su llegada. Su última etapa en Europa ha estado marcada por la falta de oportunidades, una situación que podría llevarlo a buscar nuevos horizontes. Por ahora, su posible llegada a Necaxa dependerá de cómo se resuelva su situación contractual con la institución checa.