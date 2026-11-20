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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la definición de Universitario, Sporting Crital y Sport Huancayo
Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes definirán el título del Torneo Clausura. Revisa acá cómo marcha la tabla de posiciones.
Se define la Liga 1 2026. Este sábado 21 de noviembre se jugará el duelo entre Alianza Lima vs FC Cajamarca que puede definir el descenso del cuadro cajamarquino, y después el domingo 22, conoceremos al campeón del Torneo Clausura y, por ende, cómo se jugarán los playoffs por el título nacional. Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en el IPD Huancayo y Sporting Cristal jugará contra Cienciano en el Alberto Gallardo.
PUEDES VER: Final Torneo Clausura 2026: los escenarios de Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sport Huancayo
|16
|9
|34
|2
|Sporting Cristal
|16
|17
|32
|3
|Universitario
|16
|11
|32
|4
|Deportivo Garcilaso
|17
|12
|30
|5
|FBC Melgar
|17
|9
|30
|6
|Alianza Lima
|16
|8
|29
|7
|Alianza Atlético
|17
|-1
|29
|8
|Sport Boys
|17
|6
|27
|9
|Juan Pablo II
|17
|7
|26
|10
|Cusco FC
|17
|2
|25
|11
|Atlético Grau
|17
|-4
|21
|12
|Comerciantes Unidos
|17
|-1
|17
|13
|Cienciano
|16
|-4
|17
|14
|CD Moquegua
|17
|-13
|15
|15
|FC Cajamarca
|16
|-14
|14
|16
|Los Chankas
|17
|-18
|14
|17
|ADT
|17
|-13
|13
|18
|UTC
|17
|-13
|4
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima vs FC Cajamarca | 3.30 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.
Domingo 22 de noviembre
- Sport Huancayo vs Universitario | 3.00 p. m. | Estadio IPD Huancayo
- Sporting Cristal vs Cienciano | 3.00 p. m. | Estadio Alberto Gallardo.
¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Torneo Clausura?
Sport Huancayo necesita vencer a Universitario y ganará automáticamente el Torneo Clausura para después disputar las semifinales con los cremas.
¿Qué necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura?
Universitario necesita vencer a Sport Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano para ganar el Torneo Clausura y acceder a la final de manera directa.
¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura?
Sporting Cristal necesita vencer a Cienciano y sumará 35 puntos, por lo que necesitará que Sport Huancayo pierda o empate ante Universitario y luego disputará semifinales ante los cremas.
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