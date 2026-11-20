Se define la Liga 1 2026. Este sábado 21 de noviembre se jugará el duelo entre Alianza Lima vs FC Cajamarca que puede definir el descenso del cuadro cajamarquino, y después el domingo 22, conoceremos al campeón del Torneo Clausura y, por ende, cómo se jugarán los playoffs por el título nacional. Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en el IPD Huancayo y Sporting Cristal jugará contra Cienciano en el Alberto Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Posición Club PJ DG Puntos 1 Sport Huancayo 16 9 34 2 Sporting Cristal 16 17 32 3 Universitario 16 11 32 4 Deportivo Garcilaso 17 12 30 5 FBC Melgar 17 9 30 6 Alianza Lima 16 8 29 7 Alianza Atlético 17 -1 29 8 Sport Boys 17 6 27 9 Juan Pablo II 17 7 26 10 Cusco FC 17 2 25 11 Atlético Grau 17 -4 21 12 Comerciantes Unidos 17 -1 17 13 Cienciano 16 -4 17 14 CD Moquegua 17 -13 15 15 FC Cajamarca 16 -14 14 16 Los Chankas 17 -18 14 17 ADT 17 -13 13 18 UTC 17 -13 4

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Sábado 21 de noviembre

Alianza Lima vs FC Cajamarca | 3.30 p. m. | Estadio Alejandro Villanueva.

Domingo 22 de noviembre

Sport Huancayo vs Universitario | 3.00 p. m. | Estadio IPD Huancayo

Sporting Cristal vs Cienciano | 3.00 p. m. | Estadio Alberto Gallardo.

¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Torneo Clausura?

Sport Huancayo necesita vencer a Universitario y ganará automáticamente el Torneo Clausura para después disputar las semifinales con los cremas.

¿Qué necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura?

Universitario necesita vencer a Sport Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano para ganar el Torneo Clausura y acceder a la final de manera directa.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura?

Sporting Cristal necesita vencer a Cienciano y sumará 35 puntos, por lo que necesitará que Sport Huancayo pierda o empate ante Universitario y luego disputará semifinales ante los cremas.