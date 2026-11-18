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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a excampeón venezolano de boxeo, Jorge Linares, en Texas
El excampeón mundial de boxeo venezolano, Jorge Linares, se encuentra actualmente en un centro de procesamiento tras ser detenido por ICE. ¿Qué pasará con él?
¡Mucha atención! El excampeón mundial de boxeo, Jorge Linares, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el domingo 15 de noviembre de 2026 en El Paso, Texas.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE anuncia orden de ARRESTO contra ilegal que ACABÓ CON LA VIDA de jugador de hockey
Con 41 años, el exboxeador, apodado “El Niño de Oro” enfrenta una complicada situación. Hasta el momento, se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, donde aguarda el inicio de un proceso de deportación. AQUÍ todo lo que se sabe.
¡Bajo custodia! ICE arresta a excampeón venezolano de boxeo, Jorge Linares, en Texas
Según informes de 'CNN' y otros medios internacionales, el excampeón venezolano de boxeo, Jorge Linares, está bajo la custodia del ICE tras ser detenido el domingo en El Paso, Texas. Linares, a través de su cuenta en X, expresó su sorpresa ante la situación: “Estoy detenido por ICE en El Paso, Texas. ¡Qué situación tan loca!”
Al respecto, las autoridades informaron que agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales del ICE arrestaron al exboxeador en el Aeropuerto Internacional de El Paso. Un portavoz del ICE aseguró que Linares es considerado “un ciudadano extranjero en el país sin estatus migratorio legal, procedente de Venezuela”.
En tanto, según los registros, el boxeador ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con un permiso de estadía temporal, pero excedió el tiempo autorizado.
¿Qué ha dicho el equipo de abogados del exboxeador?
El bufete de abogados Wilner & O'Reilly, que representa a Linares, ha emitido un comunicado en el que asegura que el deportista está autorizado a permanecer en el país y ha colaborado con las autoridades migratorias.
"Estamos en comunicación con ICE y trabajando para resolver este asunto lo antes posible. Los casos de inmigración siguen procedimientos establecidos y esos procedimientos llevan tiempo", señalaron sus abogados.
Linares permanecerá bajo custodia mientras se llevan a cabo los trámites de deportación.
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