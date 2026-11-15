El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó recientemente sobre la detención de un inmigrante indocumentado en Chicago, quien, de manera intencionada, embistió a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con su automóvil. Como resultado del incidente, el agente sufrió lesiones que requirieron su hospitalización. ¿Qué más se reveló sobre este hecho?

ICE detiene a ilegal que huyó y atropelló a agente: cuenta con antecedentes

Tal como informó el gobierno estadounidense y el DHS, el 10 de noviembre, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) de ICE en Chicago realizó un operativo en Chicago Heights, donde fue detenido José Juan Garnica-Naranjo, un inmigrante indocumentado de origen mexicano con un historial delictivo que incluye arrestos por agresión y violencia doméstica.

ICE arresta a mexicano ilegal que huyó y atropelló a agente.

En aquella intervención, Garnica-Naranjo se negó a apagar el motor de su vehículo y, al intentar ser sacado por los agentes, aceleró y huyó, provocando que un oficial quedara parcialmente dentro del auto. El agente fue despedido del auto al pasar Garnica-Naranjo por encima de la mediana y, luego, fue atropellado mientras el inmigrante escapaba.

Se confirmó que el oficial sufrió una lesión en la pierna y fue trasladado rápidamente al hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta poco después.

¿Qué dijo el secretario del DHS sobre lo sucedido? ¿Será deportado?

Bajo este contexto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra los agentes de ICE, señalando que las agresiones han incrementado más del 1600%.

Mullin atribuyó esta situación a la retórica anti-ICE de ciertos políticos, como el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y pidió una mayor cooperación con las autoridades migratorias para evitar que más agentes resulten heridos en el ejercicio de sus funciones.

Garnica-Naranjo, quien había sido deportado en siete ocasiones en 2013, reingresó al país de manera ilegal en una fecha y lugar no especificados. Es probable que enfrente la deportación, aunque antes podría ser procesado por cargos penales a nivel federal o estatal, lo que podría retrasar su expulsión.