El Departamento del Sheriff del Condado de Orange, en Estados Unidos, ha decidido suspender de manera temporal a dos de sus empleados mientras se lleva a cabo una investigación interna relacionada con una posible colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta acción se tomó tras revisarse un video de vigilancia en el que se vio a los funcionarios interactuando con agentes federales antes de la detención de un visitante en las inmediaciones de la cárcel de Santa Ana. A continuación, más información.

Empleados del sheriff del condado de Orange suspendidos de sus cargos tras cooperar con ICE

Según lo expuesto en 'Voice of OC', el sheriff del condado de Orange, Don Barnes, ha puesto en marcha una investigación interna tras recibir informes sobre la supuesta colaboración indebida de un agente y un oficial especial del sheriff con el ICE en las inmediaciones de una cárcel del condado , una acción prohibida por la legislación de California.

Esta exhaustiva indagación se dará luego que defensores de los derechos de los inmigrantes alertaran sobre un incremento en las operaciones del ICE en el sur de California, que se extenderían por un periodo de 45 días. Funcionarios de Anaheim también reportaron actividad sospechosa en localidades como Garden Grove, Orange y Costa Mesa.

En un comunicado emitido el 13 de noviembre, el departamento del sheriff reveló que un video de vigilancia captó a agentes del ICE estacionados en una vía pública frente a la cárcel, donde un agente del sheriff se acercó para mantener una breve conversación con ellos. El comunicado señala que el agente y el oficial especial del sheriff fueron vistos saliendo del centro de admisión y liberación, acercándose a un vehículo SUV negro y dialogando durante aproximadamente cinco segundos con los ocupantes.

Posteriormente, un segundo vehículo llegó al lugar, y los agentes del ICE, tras salir de ambos automóviles, ingresaron al patio público, donde arrestaron a un hombre que aparentemente se encontraba oculto . Según el comunicado de Barnes, al menos dos empleados del departamento han sido suspendidos temporalmente mientras avanza la investigación.

¿Qué dice la ley estatal?

Es importante mencionar que, si bien la ley estatal prohíbe la transferencia directa de prisioneros a las autoridades migratorias, los sheriffs tienen la facultad de notificar a estas autoridades sobre la liberación de prisioneros con órdenes de detención migratoria, permitiendo que los agentes federales los recojan fuera de la cárcel.

¿Qué más expuso el departamento del Sheriff?

El año pasado, el departamento del sheriff informó al ICE sobre la liberación de más de 300 prisioneros, quienes habían sido detenidos en 271 ocasiones. Aunque el sheriff Barnes ha expresado su preocupación por las leyes estatales de santuario, argumentando que estas generan un aumento en las redadas de inmigración en las comunidades, también evidenció su intención de cumplir con dichas normativas.

Barnes afirmó: "Cooperaré plenamente con ICE en la medida en que la ley lo permita para evitar que los delincuentes peligrosos regresen a las comunidades de las que se han aprovechado. El personal que actúe al margen de la ley y de las normas del Departamento rendirá cuentas como corresponde". Aseguró que se aplicarán las leyes estatales y locales de manera equitativa, sin prejuicios y sin importar la ciudadanía de las personas involucradas.