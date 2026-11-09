¡No se quedó de brazos cruzados! Carlos Jiménez, un ciudadano estadounidense y padre de tres hijos que reside en California, llamó la atención de la comunidad y autoridades al interponer una demanda federal por 25 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos.

Esta acción legal se dio luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparara por la espalda . La situación ha generado debate y preocupación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y las implicaciones legales que esto conlleva. Aquí todo lo que se sabe.

Ciudadano demanda al gobierno de EE. UU. tras ser baleado por agente ICE: expone fuerte agresión

Tal como señaló 'The Guardian', una reciente demanda civil ha sido interpuesta por Carlos Jiménez contra las agencias federales, acusándolas de uso desmedido de la fuerza, agresión, arresto ilegal, atención médica deficiente y procesamiento malicioso. Este caso se originó el 30 de octubre de 2025 en Ontario, al este de Los Ángeles.

Ciudadano demanda al gobierno de EE. UU. tras ser baleado por agente ICE: expone agresiones y más.

Según lo expuesto públicamente, estos acontecimientos se desencadenaron alrededor de las 7.00 a. m., cuando Jiménez se dirigía a su trabajo en un banco de alimentos y se topó con un operativo de ICE. Al notar que era el momento en que los niños del vecindario comenzaban a llegar a la parada del autobús escolar cercana, se acercó con calma y lentamente a los oficiales para alertarlos sobre la situación.

Sin embargo, la reacción del agente de ICE, Eusebio Ortiz, fue violenta; según registros de audio de la radio policial citados en la demanda, Ortiz le apuntó con su arma, lo insultó y lo amenazó con dispararle si no se alejaba. A pesar de seguir las órdenes del agente, Jiménez intentó maniobrar para salir en su automóvil, pero su camino estaba bloqueado por los vehículos de ICE.

Sin previo aviso, Ortiz disparó contra el auto, hiriendo a Jiménez en la espalda y en el hombro derecho, lo que dejó como consecuencia fragmentos de bala cerca del pulmón. Este incidente está en el ojo público y por las vías legales tras el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

¿Qué expone la demanda civil?

Luego del tiroteo, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos penales contra Carlos Jiménez, acusándolo de agredir a un oficial federal con un arma peligrosa, argumentando que había retrocedido violentamente hacia el agente.

No obstante, la demanda civil sostuvo que estas acusaciones fueron fabricadas por las autoridades, respaldadas por hallazgos de la defensa que revelan irregularidades. La demanda también alega abusos posteriores al tiroteo, indicando que los agentes interfirieron de manera negligente en la atención hospitalaria de Jiménez, incluso ordenándole no arruinar el vehículo oficial, mientras era trasladado a la custodia migratoria.