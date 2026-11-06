El juez federal Chad F. Kenney ha dictaminado este 6 de noviembre que la ciudad de Filadelfia no tiene la obligación de cumplir con las solicitudes de detención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión resalta la autonomía de la jurisdicción local en la gestión de asuntos migratorios, lo que podría traer implicaciones significativas en la relación entre las autoridades locales y federales en el manejo de la inmigración. ¿Qué más se sabe sobre esta decisión?

Juez federal dictaminó que esta ciudad, perteneciente a Pensilvania, NO acatará órdenes de arresto del ICE

Según lo expuesto en 'INQUIRER' y otros portales internacionales, el juez de distrito estadounidense Chad F. Kenney desestimó una demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), determinando que Filadelfia no está obligada a cumplir con las solicitudes de detención del ICE .

Juez federal mencionó que esta ciudad no acatará órdenes de arresto del ICE.

En su fallo, el magistrado, nominado por el presidente Donald Trump, aseguró que el cumplimiento de estos detainers migratorios es voluntario para los estados y localidades. Asimismo, mencionó que la decisión respalda la legislación local conocida como 'ICE Out', que prohíbe a las agencias de la ciudad extender la detención de individuos que son elegibles para ser liberados únicamente basándose en solicitudes o sospechas migratorias.

Además, Kenney no pudo evitar señalar que la ordenanza de Filadelfia es completamente legal y no constituye un impedimento para que el gobierno federal implemente sus propias leyes de inmigración.

¿Es una notable victoria para los inmigrantes?

La reciente resolución constituye un triunfo judicial para las políticas de ciudad santuario implementadas en Filadelfia, especialmente en lo que respecta a la gestión de las cárceles locales.

Este fallo se produce luego de una decisión anterior del mismo juez, quien había desestimado una sección de la legislación que buscaba prohibir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el uso de máscaras y la ocultación de sus identificaciones en las vías públicas. No se brindó más información.