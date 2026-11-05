¡Atención! El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, confirmó, mediante una publicación en redes sociales, que "las deportaciones continuarán". Esta declaración se produce después de que el Partido Demócrata lograra importantes triunfos en las elecciones de mitad de mandato de 2026, donde obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. AQUÍ lo que se sabe.

EE. UU.: Mullin anuncia aumento de deportaciones de inmigrantes

En la campaña electoral, los demócratas cuestionaron la política migratoria del presidente Trump, utilizando el llamado a abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como un lema central. Bajo este contexto, el secretario del DHS manifestó su rechazo con estas demandas y las críticas hacia la agencia, especialmente tras las elecciones de mitad de mandato.

El 4 de noviembre de 2026, Markwayne Mullin, anunció de forma pública que las expulsiones de inmigrantes seguirán en curso, a pesar de la reciente derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias . Ello expone la continuidad de las políticas migratorias del gobierno, que se mantienen firmes en el país americano.

A través de su cuenta oficial de X, Mullin declaró: "Las deportaciones continuarán". Este mensaje se dio un día después de los comicios legislativos. Además, indicó que las detenciones y expulsiones se realizarán de forma más discreta en los próximos meses, con el fin de disminuir la tensión social.

Cifras de deportaciones seguirán creciendo

Según información proporcionada por el Instituto de Política Migratoria (MPI), se llevaron a cabo aproximadamente 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, se estima que 660.000 personas fueron deportadas. Además, el MPI destacó que el 80% de los deportados hasta julio no contaban con antecedentes penales.