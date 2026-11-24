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Campeón de Copa Libertadores se perfila a firmar a Martín Távara descartando a club de Angola
Club que salió campeón de la Copa Libertadores inició conversaciones con Martín Távara para ficharlo de cara a la temporada 2027.
Martín Távara se despidió de Sporting Cristal y tenía previsto ser nuevo jugador de Petro de Luanda de Angola, sin embargo en las últimas horas se conoció que un club campeón de la Copa Libertadores inició conversaciones con el volante peruano para ficharlo de cara a la temporada 2027: estamos hablando de LDU de Quito.
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Martín Távara suena fuerte para fichar por club campeón de la Copa Libertadores y ya no por equipo de Angola
La periodista ecuatoriana Johanna Calderón reveló en el programa 'De una' que Liga Deportiva Universitaria de Quito mantiene conversaciones con Távara luego de confirmarse su salida de Sporting Cristal.
LDU conversa con Martín Távara para que sea su flamante fichaje de cara al 2027
Previo a esta información, el volante peruano había sido confirmado como flamante fichaje de Atlético Petróleos de Luanda de Angola; sin embargo, esta nueva actualización sobre el futuro del jugador podría hacer caer por completo esta posibilidad de traspaso al fútbol de África.
Cabe señalar que el contrato de Martín Távara con Sporting Cristal vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que, a partir de entonces, podrá ser anunciado por cualquier club. No obstante, la incertidumbre ahora gira en torno a qué equipo llegará el volante peruano tras este nuevo contratiempo.
Video: De una
Martín Távara y su presunto fichaje a club de Angola de cara al 2027
El periodista Michael Xavier, de L1MAX, informó que Távara ya había alcanzado un acuerdo con el Atlético Petróleos de Luanda, de Angola, para incorporarse como uno de sus refuerzos más destacados por tres temporadas, después de permanecer 10 años en Sporting Cristal. El jugador peruano apuntaría a convertirse en la contratación estelar del club más laureado del fútbol angoleño.
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