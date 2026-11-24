Mientras Universitario se concentra en los partidos decisivos de la temporada, crece la preocupación por la situación de Jairo Concha. El volante todavía no responde a la oferta de renovación y su continuidad empieza a generar incertidumbre en tienda crema.

La dirección deportiva crema esperaba una respuesta del mediocampista para avanzar con las negociaciones, pero el silencio del jugador mantiene en suspenso su futuro. Por ahora, no hay una decisión definitiva sobre su continuidad en Ate.

En este escenario, Universitario ya contempla la posibilidad de planificar la temporada 2027 sin el volante, quien tendría como objetivo dar el salto al fútbol extranjero y buscar una nueva experiencia fuera del país.

El futuro del jugador estaría ocupando buena parte de su atención, aunque en el club esperan que esta situación no afecte su rendimiento en el tramo más importante del campeonato.

La 'U' necesita su mejor versión para afrontar las semifinales ante Sport Huancayo. Por eso, esperan que Concha deje de lado las especulaciones, se enfoque de lleno en el equipo y responda dentro de la cancha.